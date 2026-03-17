「正直言うと、複雑だ」米代表24歳の決勝先発に所属球団監督は“本音”を吐露 浮かび上がる“選手ファースト”ではない開催時期への不安【WBC】
決勝で米代表の先発マウンドに立つマクレーン(C)Getty Images
3月5日の開幕から激闘続きだったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、いよいよファイナリストが出揃った。米国代表とベネズエラ代表。一方は3大会連続、かたや史上初の決勝進出となった。
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互いにメジャーリーグの一流戦士を揃えた強豪同士のマッチアップだ。まさに“球界最強国”を決めるにふさわしい試合に向け、3大会ぶりの頂点を目指す米国は、準備万端。現地時間3月16日には、決勝の先発マウンドに新人右腕ノーラン・マクレーンを抜擢すると明らかにした。
先発ローテーションを考えれば想定通りの起用ではある。しかし、MLBでの登板経験「8」しかない24歳を「彼はこういう試合のために生まれてきた」と抜擢したマーク・デローサ監督の思い切った決断とも言える。
重圧のかかる局面での怪腕の好投に期待がかかる中、その起用法に、やや暗い表情を浮かべているのは、マクレーンが所属するメッツを率いるカルロス・メンドーサ監督だ。地元局『SNY』などの取材に応じた際に、「正直に言わせてもらうと、複雑な気持ちだ」と吐露。レギュラーシーズンの開幕まで今月26日と迫る中でチームの先発ローテの一角を担っている若きエースの負担を憂いた。
球界屈指のトッププロスペクトでもあったマクレーンを慎重に育て来た球団としては、開幕前に「無理をさせたくない」というのが、“本音”なのだろう。メンドーサ監督は「彼は胸に『USA』の文字を掲げ、最高の選手たちと一緒に、最高の選手たちと対戦することになる。それは激しい戦いになる」とした上で、こう続けた。
「もちろん、メジャーリーグでも激しさは変わらない。しかし、こういう試合は別物だ。昨年に彼が経験したものと比べても、間違いなく異なるものになるよ。個人的には楽しみでもある。しかし、同時に『無理をしすぎるんじゃないか』という不安はある。それは組織の人間にとって常に心の片隅にあるものだ。そればっかりは息をのんで見守るしかない」
周知のとおり、WBCの開催期間は、選手を送り出す球団にとっては、開幕直前の重要な調整期間である。例年よりも仕上がりを早めなければならない出場選手の負担は計り知れない。
選手、そしてチームファーストの観点で見るならば、この先、開催時期の再考などは検討の余地がありそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]