「あっという間に2児の母」元タカラジェンヌ、第2子出産を報告！ 「年子育児に少しドキドキ」
元宝塚歌劇団娘役の花音舞さんは3月17日、自身のInstagramを更新。「大切な皆様へ」と題し、第2子の出産を報告しました。
【写真】花音舞、第2子出産を報告
さらに、夫や家族の支えに感謝しつつ、「これから始まる年子育児に少しドキドキしながらも、二人の成長を楽しみに、日々を大切に重ねていきたいと思います」と今後への思いを語りました。
コメント欄には、朝夏まなとさんや望海風斗ら元宝塚メンバーから祝福が寄せられたほか、ファンからも「2児のままさんで子育て大変だと思いますがお身体には気をつけてくださいね」「あっという間に2児の母」「年子は本当にすごいです」など、ねぎらいと祝福の声が多く集まっています。
(文:五六七 八千代)
【写真】花音舞、第2子出産を報告
「年子は本当にすごいです」花音さんは「この度、第二子となる女の子を出産いたしました 新しい命を迎え、家族がまた一人増えたことをとても嬉しく思っています」と喜びをつづりました。妊娠中にはトーク＆ライブやポップアップイベントなどでファンと交流する機会があり、「温かいお言葉をかけていただき、本当にありがとうございました。皆様の優しさにたくさん励まされ、無事この日を迎えることができました」と感謝の思いも明かしています。
コメント欄には、朝夏まなとさんや望海風斗ら元宝塚メンバーから祝福が寄せられたほか、ファンからも「2児のままさんで子育て大変だと思いますがお身体には気をつけてくださいね」「あっという間に2児の母」「年子は本当にすごいです」など、ねぎらいと祝福の声が多く集まっています。
お正月には息子とのツーショットを公開花音さんは1月1日に「明けましておめでとうございます」とつづり、2枚の写真を公開しました。1枚目には息子とのツーショット、2枚目には夫と息子とのスリーショットを披露。家族の温かさが伝わる、ほほ笑ましい投稿となっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)