アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡の安全を確保のため各国に支援要請を続けています。しかし、要請に応じた国はまだ出ておらず、日本を何度も名指しして「協力すべき」と主張しました。日本側の対応について、政治部官邸担当の渡邊翔記者に聞きます。

■日本に再三協力を要求…対策は？

トランプ大統領はSNSで投稿していたので、すでに急ピッチでどのような協力ができるか検討している最中でした。日本政府として、その状況に変化はありません。

高市総理は17日もこのあと、木原官房長官や各省庁の幹部らと首脳会談の対応を協議します。

18日夜には、ワシントンへ出発する予定で、トランプ大統領に何を言われても対応できるよう17日中にある程度、選択肢を整えておく必要があります。

――現時点でトランプ大統領を納得させられるような妙案は出ているのでしょうか？

そもそも、戦闘が続くなかでホルムズ海峡に自衛隊を派遣することは、法的にも難しいと複数の政権幹部が話しています。

首脳会談までに結論を出すのが難しいなか、ある総理周辺は「カメラの前でトランプ大統領から何らか要求される可能性もあるが、とにかく耐えるしかない。具体的なことは言わず、『日本政府内で貢献できることを検討します』と言ってやり過ごすしかない」と話していました。

また別の政権幹部は、「トランプ大統領にSNSで名指しされてから会談までわずか数日。『まずは来ました、今から検討します』と言うという考え方もある」と。つまり「時間がなかったこと」を逆手にとる対応も検討されているようです。

■自衛隊派遣以外で協力は？

17日になって新たに分かったアメリカからの提案があります。

ホルムズ海峡の安全航行の確保を目指す関係国の「有志連合」を作り、「航行の安全の重要性」を訴える共同声明を出す、というアイデアです。

自衛隊の派遣と切り離してこうした声明を出すのであれば、日本としては乗れる可能性もあります。

ただある政府高官は、この案はまだトランプ大統領にまで上がっていない可能性も指摘していて、トランプ大統領が満足するのか、見えない部分もあります。

また別の政府関係者は、「原油の中東依存度を下げるために、アメリカからの原油輸入を増やす案もある」と話しています。

トランプ大統領の出方を見極めながら、ギリギリの調整が続いています。