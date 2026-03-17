大阪・関西万博は大盛況… 横浜花博・GREEN×EXPOのチケットが発売開始へ 開催まであと1年…「記念チケット」も販売予定
2027年に横浜市で開催される横浜花博・GREEN×EXPOを運営するGREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会）は開催1年前となる今月19日から、入場チケットの前売り販売を開始する。
【写真】貴重品になる!?横浜花博の記念チケット
「1日券」のほか、いつでも何度も来場できる「通期パス」「夏パス」を、GREEN×EXPO 2027チケットサイトのほか、協会が契約している旅行代理店やプレイガイドなどの販売事業者から購入できる。公式チケットサイトでは、記念として手元に残していただける特別な「記念チケット」の販売も予定している。
開催期間は来年3月19日〜9月26日で、午前9時半〜午後9時半まで催される。
入場チケットを購入後、公式チケットサイトにて来場日時を予約できる。予約開始は今年の秋ごろを予定している。日時予約の詳細については、予約開始のお知らせの際に案内予定だ。
夏パス・通期パスについては、複数回分の予約ができる。通期パスは最大4日まで、夏パスは最大3日までとなる。
1日来場すると、翌日以降新たな日時予約が可能となる。複数回入場パスの有効期間内であれば何回でも予約の変更が可能となる。
GREEN×EXPO 2027来場の記念となる、手元に残る、ストラップ付の「記念チケット」は4月中旬頃から販売予定。詳細は今後案内する。価格は1800円。
【写真】貴重品になる!?横浜花博の記念チケット
「1日券」のほか、いつでも何度も来場できる「通期パス」「夏パス」を、GREEN×EXPO 2027チケットサイトのほか、協会が契約している旅行代理店やプレイガイドなどの販売事業者から購入できる。公式チケットサイトでは、記念として手元に残していただける特別な「記念チケット」の販売も予定している。
入場チケットを購入後、公式チケットサイトにて来場日時を予約できる。予約開始は今年の秋ごろを予定している。日時予約の詳細については、予約開始のお知らせの際に案内予定だ。
夏パス・通期パスについては、複数回分の予約ができる。通期パスは最大4日まで、夏パスは最大3日までとなる。
1日来場すると、翌日以降新たな日時予約が可能となる。複数回入場パスの有効期間内であれば何回でも予約の変更が可能となる。
GREEN×EXPO 2027来場の記念となる、手元に残る、ストラップ付の「記念チケット」は4月中旬頃から販売予定。詳細は今後案内する。価格は1800円。