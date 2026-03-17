今季限りでの現役引退を表明していたノルディック複合男子で五輪３大会連続メダリストの渡部暁斗（３７）＝北野建設＝が１７日、現役最後の試合となったワールドカップ（ノルウェー・オスロ）で３８位で終え、羽田空港に帰国した。

Ｗ杯通算１９勝を挙げ、五輪は６大会連続で出場。１４年ソチ五輪から２２年北京五輪までは３大会連続でメダルを獲得したレジェンドだ。昨年１０月に引退を発表。２月のミラノ・コルティナ五輪ではメダルには届かなかったが、海外選手から称賛を受けながら、大舞台に別れを告げた。

ラストレースとなった今大会は、家族や、大勢のスキー関係者に見守られながら思い切り滑った。「一瞬一瞬がすごく素晴らしい瞬間で、たくさんの愛と敬意を感じた最後の日になった。言葉に言い表せないくらいうれしい。幸せな競技人生だった」と笑顔。「盛大に祝われながら試合をしていたので、正直全く集中していなかったです」と振り返り、「本当に幸せな競技人生だった」と感無量の様子だった。

今後の活動については未定で、指導者になる道があるかの質問には「それは全くない」と完全否定。「まずは家族との時間をたくさん持つところに意識を置いて、ゆっくり考えたい。２０年間走り続けてきたので、少し立ち止まる時間もあっても良いのかなと思っている」と語った。