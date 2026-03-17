東京・墨田区の都営アパートから水道メーターを盗んだとして、60代の男2人が逮捕されました。防犯カメラには犯行直後、2人が大きな袋を運ぶ様子が写っていました。

都営アパートの防犯カメラ映像。周囲を気にしながら出てくる男たち、手には大きな袋が。重たそうに運んでいるようにみえます。このおよそ30分前には、アパート内に2人の姿が。足早にエレベーターに乗ろうとしています。

2人は窃盗の疑いで逮捕された無職の鈴木力容疑者（60）と菊地宣昭容疑者（61）。狙ったのは、アパートの水道メーターです。重たそうに運んでいた袋の中に盗んだ水道メーターが入っていたとみられています。

犯行の瞬間を住人が目撃していました。

目撃者の住人

「向こうで座って（メーターを）見ていて、私の方を見たの」

空き部屋のメーターを見ていたという2人。住人が声をかけると…

「留守のところのメーターを調べている」

その後、住人が調べると、メーターが取り外されていたということです。業者を装ったのでしょうか、鈴木容疑者の首には名札のようなものが。

このアパートでは去年、水道メーターが盗まれる被害が50件以上確認されているということです。

鈴木容疑者

「何度も盗んだ。別の団地でもやった」

鈴木容疑者は容疑を認めた一方、菊地容疑者は「頼まれただけ」と容疑を一部否認しているということです。

警視庁は、鈴木容疑者がメーターの銅製の部分を取り外して買取店で換金していたとみて、捜査しています。