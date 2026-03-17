主演映画が1300万人動員突破の大ヒット！Wanna One出身パク・ジフン、衝撃の“赤髪”イメチェン

ボーイズグループWanna One出身で現在は俳優として活躍するパク・ジフンが、大胆なイメージチェンジでファンを驚かせた。

パク・ジフンは3月17日、自身のインスタグラムのストーリーズに数枚の写真を投稿し、近況を伝えた。

【写真】パク・ジフン、衝撃の“赤髪”イメチェン

公開された写真には、髪を短くカットし、赤みがかったヘアカラーにイメージチェンジしたパク・ジフンの姿が収められている。ブラックのTシャツにネックレスを合わせたクールなスタイリングが、深みのある赤髪と相まって、彼のシックでキュートな魅力を一層引き立てている。

（写真＝パク・ジフンInstagram）

なお、パク・ジフンは、映画『王と生きる男』（原題）で主演を務めた。同作は、3月17日時点で観客動員数1360万人を突破し、爆発的なヒットを記録している。

◇パク・ジフン プロフィール

1999年5月29日生まれ。韓国・馬山（マサン）出身。2017年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2に出演し、Wanna Oneのメンバーとしてデビュー。2019年のWanna One解散後、1stミニアルバム『O'CLOCK』でソロデビューを果たした。歌手の傍ら俳優業にも力を注ぎ、2019年にはJTBCドラマ『コッパダン：朝鮮婚談工作所』に出演した。