岐阜・北方町に誕生した和菓子店「菓子とりむら」。100年以上続いた洋菓子店の6代目が暖簾を継がず、和菓子職人として新たな一歩を踏み出しました。看板の豆大福は連日完売。老舗に頼らない若き職人の挑戦を取材しました。

■行列ができる和菓子店の豆大福



2025年2月、北方町の商店街の一角にオープンした「菓子とりむら」。白を基調とした店内が印象的です。



客：

「和菓子店で、こんなにオシャレなところはない」

別客：

「インスタで見つけて。すごくおいしそうだと」

店主の鳥村昌司さん(32)は、100年以上続いた洋菓子店の6代目。しかし暖簾を継がず、和菓子職人として新たな道を選びました。



客：

「お米と豆と砂糖を、どれだけおいしく食べられるか。なるべく若い人にも来て欲しい」



ショーケースには、朝作った草餅やいちご大福など約10種類が並びます。

客：

「豆大福がすごくおいしい」

別の客：

「ゴロっとした豆を食べるのがおいしい」



しっとりした餅に大粒の黒豆が入った「豆大福」（280円）は、多い日は、1日400個売れる看板商品です。

朝7時。厨房には宮城県産のもち米の香りが広がります。



昌司さん：

「蒸した時の膨らみが違う。のびの良さと歯切れのよさですね」



北海道産の黒豆は煮崩れしにくいものを選び、塩を少し加えてあんの甘みを引き立てます。餅と同量の黒豆を合わせ、黒豆がきれいに見えるようにこしあんを包みます。



昌司さん：

「表面に豆がきれいに見える方が、おいしそうかな」

甘さ控えめのこしあんと、黒豆の塩味が、絶妙なアクセントになっています。



午前9時半の開店と同時に、豆大福を求める客が次々に訪れます。



客：

「家族みんなで食べます」

別の客：

「大きい。塩味がきいていてさっぱりしていて、大好きです」



「草餅」（270円）や旬の“美濃娘”を使った「いちご大福」（360円）、「どらやき」（290円）も人気です。お茶に特化した羊羹「ちゃかん（アールグレイ・ほうじ茶・抹茶）」（各300円）も並びます。

昌司さん：

「羊羹は若い人がなかなか手に取らないので、少しでもきっかけになればと。パッケージをかわいくした」



遊び心たっぷりに、季節を感じさせる和菓子も手がけ、目でも楽しませています。

■老舗の看板に頼らず新たな道を歩む



客：

「前ここはケーキ屋さんでした」

別の客：

「ケーキとかクッキー、パンも売っていましたね。昔から人気でした」



昌司さんの父・正晴さん(75)は、洋菓子職人として、創業100年を超える洋菓子店「長崎屋」を営んでいました。



正晴さん：

「結婚式場から依頼があって、バームクーヘンやケーキなどを作っていました」

長年地域で愛されてきた洋菓子店でしたが、6代目の昌司さんは継がないという決断をしました。



昌司さん：

「洋菓子が嫌いとかじゃないですけど、自分がやりたいのは和菓子だった」



和菓子の繊細さ、季節のうつろいなどを感じられるところに惹かれ、名古屋や金沢の店で修業。そして洋菓子店「長崎屋」を改装して「菓子とりむら」を始めました。



昌司さん：

「老舗を継ぐというより、新しい和菓子屋としてやっていく方がいいかなと。父親と同じことをしたくなかっただけかもしれない」

正晴さん：

「昔はこうだったと押し付けたくない。若い人は若い人のやり方でやる、僕もそうだった」



店づくりやパッケージ、SNSの情報発信など“いまどき”のやり方で挑戦。オープン日は長い行列ができました。

■和菓子の伝統を守りながら新しい味に挑戦



正晴さんも、和の素材を使った「サブレ（ごま味噌・山椒くるみ・甘酒あずき）」（各200円）を開発するなど、協力しています。

正晴さん：

「そばにいて手伝えるってこんな幸せなことはない」



昌司さんは、春の新作「ピスタチオのおはぎ」（4月に販売予定）も考案しました。



昌司さん：

「チョコに使われることが多いピスタチオが、あんことも合うことを知ってもらいたい」



和菓子の伝統を守りながら、新しい味にも挑戦しています。

昌司さん：

「地域で“あの店のお菓子は間違いない”という存在になりたい」



若き6代目が老舗の看板に頼らずに挑む、新時代の和菓子店の物語は始まったばかりです。



2026年2月19日放送