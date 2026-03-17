「ママ友は必要、でもしんどい」４人に３人が感じる“見えない負担”の正体…ＡＺＷＡＹが調査

子どもをきっかけに生まれる「ママ友」という関係は、本来は情報交換や助け合いの場であるはずだ。だが、その裏側では少し違う現実も広がっている。株式会社ＡＺＷＡＹが子供のいる１０代から６０代３００人を対象に行った調査で明らかになったのは、７５．０％がママ友付き合いにストレスを感じた経験があるという実態だ。金銭的な負担は小さい一方で、心理的な重さが際立つ構図が浮かび上がる。

ストレスを感じる場面の上位は、園・学校行事（３２．０％）、ＰＴＡや役員（２９．７％）、グループＬＩＮＥ（２７．３％）といった“避けにくい接点”が並ぶ。特に行事や役割は断りづらく、人間関係の距離感や立ち回りに気を遣う場面が多い。さらに、連絡手段として一般化したＬＩＮＥも、既読や返信タイミングへの配慮が新たな負担となっている。

実際に起きたトラブルでは、「陰口や噂（うわさ）話」（２３．０％）、「派閥」（２２．０％）、「距離が近すぎる」（２２．０％）が上位に並んだ。直接的な衝突よりも、関係性の「空気」に起因するストレスが多い点が特徴的だ。一方で、自分自身も距離感や話題選び、返信の遅れなどに悩んでいるケースが多く、双方が無意識に負担を生み合っている構図もうかがえる。

興味深いのは、交際費の実態だ。１月あたり３，０００円未満が８１．０％と大多数を占め、経済的な負担は限定的。それでもストレスが高いのは、費用ではなく「断りにくさ」や「気遣い」が積み重なるためだろう。グループＬＩＮＥに参加しない人が３人に１人いるなど、距離の取り方も多様化している。

ママ友関係は、子どもを通じた逃げにくい人間関係という特殊性を持つ。だからこそ、関わり方の正解が見えにくく、無理のない距離感を模索することが、今後ますます重要になりそうだ。