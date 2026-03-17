１７日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）で、気象予報士・蓬莱大介さんが２７日をもって番組を卒業することを発表した。

天気予報のコーナーの最後に司会の宮根誠司氏が「そして、ここで蓬莱さんからご報告」と振られた蓬莱さん。「はい、ミヤネ屋という番組が９月で終了するんですけど、私は一足早く３月２７日でこの番組を離れることとなりました」と生報告。宮根氏から「１５年やってました」と合いの手を入れると「２０１１年から宮根さんとの打ち合わせなしの掛け合いの天気予報。１５年させてもらいましたんで。いろんな気象災害を経験したのでそれを生かして、今後の次の番組に生かそうかと思っています」と抱負を語った。

すると宮根氏が「なんか読売テレビが朝の番組を始めるというので、そこで蓬莱さんと。司会は西山ディレクターがやるということで。ま、力を入れるというか、引き抜き、裏切り…」と指摘。蓬莱さんは「育ててもらったんでね、次のステージに」と返した。すると宮根氏は「関西の裏番組の事情、分析したんですけど、３か月で終わるので６月末に戻ってきます」と冗談交じりにコメントすると蓬莱さんは「嫌ですよ。勘弁してください」と切り返していた。

蓬莱さんは番組終了後に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「３／２７をもってミヤネ屋を離れます １５年間、宮根さんと打合せなしのかけあい天気予報やりました １５年もですよ！是非、褒めてもらいたい でも、宮根さんのような身を削ってまで下の者を引き上げてくれる司会者、今の時代いますでしょうか？！僕は感謝しかないです。関西では引き続き番組やりますので」と報告の投稿をした。

３０日に始まる読売テレビ朝の新番組「テッパン朝ライブ じゅーっと！」（月〜金曜・午前５時 ※関西ローカル）の木、金曜に蓬莱さんは出演することが決まっている。

蓬莱さんは２００６年に早大政治経済学部卒業。気象予報士、防災士、健康気象アドバイザー、熱中症対策アンバサダーの資格を持っている。