【漢字クイズ】「東一口」はなんて読む？正解できたら地名博士！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「東一口」はなんて読む？

「東一口」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、京都府の地名で8文字です。 いったい、「東一口」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ひがしいもあらい」でした。 東一口は、京都府久世郡久御山町に位置する地名です。 昭和29年10月に御牧村と佐山村が合併して誕生した久御山町。 宇治川と木津川に挟まれた豊かな自然に恵まれた平坦な地形のまちで、現在はのどかな田園風景が広がっています。 その一方で、バイパス等の広域幹線道路網が整備され、東西南北につながる交通拠点として活発な産業活動も展開されているのだそうですよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『久御山町ホームページ』

ライター Ray WEB編集部