第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）で史上４校目の春連覇を狙う横浜（神奈川）が１７日、センバツ開幕前最後となる練習試合を大阪府内で行い、８回までの特別ルールで大商大堺（大阪）に１４―２で勝利した。

初回、２死一塁からの中前安打で、一塁走者で主将の小野舜友内野手（３年）が相手野手の動きを見て一気に生還して先制。その後、３回に３点、５回に２点と着実に加点し、７回には打者一巡の猛攻で一挙６得点。１７安打で１４得点を奪った。投手陣も先発した最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）が２回完全投球を見せると、その後は４投手の継投で相手打線を２点に封じた。

織田は２イニング目となった２回に３者連続三振。圧巻の投球を披露したが、３回から２番手で登板した左腕・小林鉄三郎投手（２年）も３回無安打無失点と好投を見せた。昨夏の神奈川大会では１年生ながら初戦の先発を託され、４回０封と好投した逸材も一冬超えて着実に成長。村田浩明監督（３９）は「楽しみな雰囲気になってきた」と期待を寄せた。

６日には組み合わせ抽選会が行われ、初戦の相手は２３年夏、２４年夏に甲子園４強の神村学園（鹿児島）に決定。甲子園Ｖ経験校の智弁学園（奈良）、東洋大姫路（兵庫）、花咲徳栄（埼玉）に加え、昨秋の明治神宮大会４強の花巻東（岩手）と強敵ぞろいのブロックを勝ち抜き、偉業に挑む。