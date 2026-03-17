大蔵村肘折温泉の冬のシンボル、巨大雪だるまの「おおくら君」が完成し、17日お披露目されました。ことしは「肘折こけし」をモチーフにデザインされ、温かみのある雪だるまに仕上がりました。



記者リポート「大蔵村肘折温泉まだ積雪は1メートル以上あります。この雪を活用して作ったのが巨大雪だるま。近くで見るとものすごい迫力。下から見上げる雪だるまは初めてです」





巨大雪だるまの「おおくら君」は、ことし32代目で、その大きさは身長11.7メートル、ウエスト80.1メートル、体重1180トンです。2009年からは「肘折いでゆ館」前の広場に場所を移し、肘折温泉の冬のシンボルとして親しまれてきました。17日の完成式では、関係者が看板の序幕を行い完成を祝いました。おおくら雪ものがたり実行委員会 柿崎邦彦会長「毎日除雪が大変だったのでやっとこの時期が来たと雪だるまを見て安堵した。こんな大きい雪だるまをご覧いただくことはないと思うので迫力満点の雪だるまを見に来てほしい」「おおくら君」は、肘折いでゆ館前広場に積もった雪を使い、地元の建設業者が重機4台で2週間ほどかけて作り上げました。デザインしたのは、大蔵中学校1年生の八鍬空那さん。素朴で温かみのある顔立ちが特徴の「肘折こけし」をモチーフに村特産のトマトを頭に飾り付けました。訪れた人「秋田の横手からです。横手はかまくらで有名な雪が多い所。こんなに大きくは作らない。実は私、大蔵という名前で大蔵村の雪だるまを一度見てみたいと思い来た。ほっこりする」「おおくら君」が迎える肘折いでゆ館前広場では、20日に夜空に花火が打ちあがるイベントが行われます。