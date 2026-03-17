ひとり暮らしの料理家が実践する「シンプル常備菜」次回の食事作りがらくになる「おかず貯金」のすすめ

1人ごはんのハードルを下げてくれる本

ふたり暮らしからひとり暮らしになった料理家のこてらみやさんが、先月2月に出版した『わたし思いの自炊ごはん ひとりの料理を楽しむヒント』（こてらみや著／家の光協会）は、ひとりごはんのハードルを下げるさまざまな工夫を教えてくれる。

ひとりの食事は、気楽ではあるが、気を抜けば崩れてしまうし、がんばりすぎれば続かない。

こてらさんも、健啖家だった夫の、「あれ食べたい！ これも食べたい！」の声に押されてキッチンに立つのが当たり前になっていたため、亡くなった後、料理のモチベーションが下がって、ごはん作りが億劫に感じることもあったという。

だが、こてらさん自身も、お酒が好きで、食べることを大切にしてきた人である。自分の好みと向き合い、再び自分のために料理をする生活を取り戻した。

手はかけすぎない。けれど、確実に自分を助けてくれる方法。それを教えてくれるのが、本書である。

ひとりになった料理家を救ってくれたレシピ

第1話「お腹が空いていない時は『野菜の塩漬け』とお酒で始める。料理を億劫にしない『ひとりごはん』の冷蔵庫にあるもの」では、「塩でもむだけ」「酢に漬けるだけ」という、ごくシンプルな野菜の保存法を紹介した。

続く第2話「冷蔵庫に『塩漬け』『酢漬け』野菜があればお腹が空いてもすぐにごはんが完成。ひとりごはんを助ける『おかず貯金』」では、「小松菜の塩漬け」を使ったレシピを紹介している。そのままならおいしい漬けものとして食べられ、ほかの食材と炒め合わせればすぐおかずができる、料理のハードルを下げてくれるアイディアだ。

これらは、自分ひとりのために料理をすることが億劫になった時、こてらさん自身を救ったレシピでもある。

そして第3話「料理家が一度に作り置きしている単品食材の『シンプルな常備菜』。冷蔵庫に仕込んでおけば、お腹が空いたらいつでもごはんに」で紹介したのは、野菜ひとつでつくる「シンプル常備菜」。

単品食材を飽きのこない単純な味つけで調理したそれは、いろいろな料理にアレンジでき、使い勝手が良い。

作る時に多めに作ってストックした「おかず貯金」があると、日々のごはんのしたくがぐんとらくになる。

本編では、第3話で紹介した「おかずきのこ」で、調理器具を使わずにすぐでき、ご飯にもお酒にも合う一皿を紹介する。

調理器具いらずのホイル蒸し

たらときのこのホイル蒸し

材料（1人分）

おかずきのこ 1/3カップ

生たら（切り身） 1切れ

長ねぎ（1cm幅の斜め切り） 4〜5切れ

すだち 1/2個（またはレモン1切れ）

◎酒 塩

作り方

1 たらに酒小さじ1と塩2つまみをなじませ、10分ほどおいて汁気を拭く。

2 30cm長さのアルミ箔の中央に長ねぎを並べて1をのせ、おかずきのこをのせる。アルミ箔の上辺と下辺を合わせて閉じ、左右も折りこんで閉じる。

3 オーブントースター（1000W）で10〜15分加熱する。器にのせてすだちを添え、アルミ箔を開いてすだちを搾りかける。

＊魚焼きグリルで加熱してもよい。

少量の水と調味料できのこを煮た「おかずきのこ」は、なめたけのようなあまじょっぱさで、あっさりしたたらの切り身以外にも、さわらや、鶏肉にも合う。

「ホイル蒸しのいいところは、調理器具を汚さないこと。食べ終わった後の片付けもらくちん」とこてらさん。また、うまみのかたまりでもあるので、「ご飯にそのままのせるのはもちろん、冷やしうどんにかけるもよし、卵焼きで包んでとろとろに仕上げてもおいしいです」（こてらさん）。

本書では、おかずきのこに水、短冊切りした油揚げを加えて温め、しょうゆで味をととのえて、青ねぎなどをのせた「きのこ汁」も紹介している。おかずきのこがうまみたっぷりなので、出汁も使わない、こちらもらくちんレシピだ。

ほかのレシピも気になる方は、こちらから。

【第1話】お腹が空いていないときは「野菜の塩漬け」とお酒で始める。料理を億劫にしないための「冷蔵庫に仕込むもの」