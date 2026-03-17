気づけば手付金を払っていた

妻と「家族と飼い犬を乗せられる十分な大きさのクルマが必要だね」と合意しておきながら、1週間後に50年落ちの2人乗り英国製スポーツカーを買ってくるなんて、それは非常に勇敢か、あるいは非常に愚かな行動だ。いや、おそらくその両方だろう。

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「妻の指示で次のファミリーカーを探していたところ、Facebookに掲載されたマーコスGT 3リッター（Marcos GT 3-Litre）の広告を見つけたんです」と英国在住のマーク・エドワーズさんは説明する。



マーク・エドワーズさんのマーコスGT。購入時には奥様を怒らせてしまったようだ。 AUTOCAR

「それまで実車を見たことがなかったので、単なる好奇心で見に行くだけだと妻に伝えました。ところが、気づけば手付金を払ってしまい、その翌週にはロンドンの自宅からウェスト・カントリーまで引き取りに行ったんです。帰宅すると、妻は『座席が2つしかないじゃない！』と叫びました。その後、家族用のクルマとしてアウディQ5を買いに行かざるを得なくなりました」

『GT』は、マーコスが1970年のマンティス以前の全車種に付けていた名称だ。1964年に発売され、木製シャシー、グラスファイバー製ボディ、そしてボルボP1800のエンジンを採用している。その後、より高出力のモデルが続き、1968年には最上位の『3リッター』が登場した。

その頃にはシャシーは木製からスチール製に切り替えられていたが、それ以外はフロントエンジン後輪駆動（FR）の2シーター・クーペという仕様は変わらない。車高が極めて低いため、運転姿勢はかなり水平に近い。

購入価格よりも改修費が高かった

大きなヘッドライト、突き出たボンネット、そしてクラシックなシルエットを見れば、マークさんのファミリーカー選びがなぜ失敗に終わったのか、容易に理解できるだろう。

「ただ、一目惚れしてしまったんですよ」と彼は少し申し訳なさそうに言う。



マーク・エドワーズさんのマーコスGT。エンジンはボアアップされている。 AUTOCAR

彼のGTは1969年に生産された個体で、販売促進のために南アフリカへ送られたが、残念ながらその目的は達成されなかった。そこで英国へ戻され、1970年に登録された。GT 3リッターはわずか196台しか生産されず、そのうち130台が英国向けだった。

マークさんが2019年にこのクルマを購入した際、走行距離計は11万kmを示していた。前オーナーの元から運転して帰ったマークさんは、大がかりな改修が必要だと判断した。

「まず、専門業者にクルマを預け、エンジンを3.1Lにボアアップし、ステージ4のチューニングを施してもらいました。費用は9000ポンド（約190万円）かかりましたが、今では180psと太いトルクを発揮してくれます。次に、4速のフォード・タイプ5トランスミッション（フォード・カプリに搭載されていたもの）と4速セレクターフォークをオーバーホールしました。

それに電気系統の改修を加えて5000ポンド（約105万円）。結果的に、購入価格1万2000ポンド（約250万円）のクルマに、1万4000ポンド（約295万円）を費やしたことになります」

錆びはなく防水性もばっちり

グラスファイバー製のボディが錆びていないのは当然だが、スチール製のアンダーボディやアウトリガーにも錆がないのは驚くべきことだ。

「ボディの塗装を剥がして、新しいポリエステル・ゲルコートを吹き付けて再塗装する業者に頼もうかと迷ったんですが、それには1万2000ポンド（約250万円）かかると言われました。妻の我慢も限界に達していたので、やめました」



マーク・エドワーズさんのマーコスGT。フランスへドライブ旅行の予定があるという。 AUTOCAR

今のところ、彼のGT 3リッターは好調で、激しい雨の中でもそれなりに防水性は保たれている。もっとも、窓のゴムパッキンは交換済みだが。

今後は、英国から南フランスの別荘までドライブする計画があるという。トレーラーで運ぶこともできるが、あの滑らかなフランスの道路を走るという魅力には抗えないらしい。

「ただ、オフシーズンに行かないといけませんね」と彼は付け加える。「エアコンのないクルマで40度の暑さの中を走るのは、楽しいとは思えませんよ」