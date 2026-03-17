“りくりゅう”神解説の高橋成美、姉との2ショット写真を公開「かわいい」「よく似ていらっしゃる姉妹ですね」 『しゃべくり007』にサプライズ登場
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート種目の解説で注目を集めた元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美が16日、自身のインスタグラムを更新。姉との“顔出し”2ショット写真を公開した。
【写真】「かわいい」「良く似ていらっしゃる姉妹ですね」高橋成美＆姉・美澄さんの“笑顔でピース”の2ショット
高橋は、同日放送のバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系／後9：00〜）にゲスト出演。
フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう（三浦璃来＆木原龍一）ペア”などの解説で注目を浴びた高橋だが、同じく冬季五輪での神解説が話題となった元スピードスケート選手でタレントの高木菜那（※高＝はしごだか）と共に登場し、これまでの歩みを振り返りながらトークを展開したほか「お見合い企画」にも挑戦した。
また、高橋の姉がサプライズで登場する場面もあり、幼少期の高橋について「明るくて結構うるさくて、これを（現在の高橋の明るい性格を）もっとヤバくした感じ（笑）」「その辺で踊りだしたりとか、社交的なんで気づいたらわたし幼稚園とか小学校のときもクラスにいて、わたしの友だちと遊んでるとか」などと、天真爛漫な少女時代のエピソードを明かした。
投稿では「『しゃべくり007』ありがとうございました!!まさかの姉登場 ハッピーサプライズでした!!」と感謝し、スタジオで撮影した姉との2ショット写真をアップ。2人で仲良く寄り添い合い、笑顔でピースサインを決めている。
コメント欄には「かわいい」「よく似ていらっしゃる姉妹ですね」「お姉さんと目元が同じですね」「素敵な姉妹」「見ましたよ！」「お姉様を見つめる成美さんの瞳が本当に優しくて、幸せそうな笑顔が最高に美しかったです」「とても面白かったです！」「意外な一面をみることができました」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「かわいい」「良く似ていらっしゃる姉妹ですね」高橋成美＆姉・美澄さんの“笑顔でピース”の2ショット
高橋は、同日放送のバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系／後9：00〜）にゲスト出演。
フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう（三浦璃来＆木原龍一）ペア”などの解説で注目を浴びた高橋だが、同じく冬季五輪での神解説が話題となった元スピードスケート選手でタレントの高木菜那（※高＝はしごだか）と共に登場し、これまでの歩みを振り返りながらトークを展開したほか「お見合い企画」にも挑戦した。
投稿では「『しゃべくり007』ありがとうございました!!まさかの姉登場 ハッピーサプライズでした!!」と感謝し、スタジオで撮影した姉との2ショット写真をアップ。2人で仲良く寄り添い合い、笑顔でピースサインを決めている。
コメント欄には「かわいい」「よく似ていらっしゃる姉妹ですね」「お姉さんと目元が同じですね」「素敵な姉妹」「見ましたよ！」「お姉様を見つめる成美さんの瞳が本当に優しくて、幸せそうな笑顔が最高に美しかったです」「とても面白かったです！」「意外な一面をみることができました」などと、さまざまな反響が寄せられている。