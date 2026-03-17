「死刑でなければ正義もない」「鬼畜の所業」一家3人を殺害した“西洋嫌い”無職男が無期懲役の判決となった理由と遺族の慟哭〈飯能一家殺人・判決〉

埼玉県飯能市の閑静な住宅街で2022年12月、家族3人を殺害したとして殺人などの罪に問われた斎藤淳被告（43）の裁判員裁判の判決公判が3月16日、さいたま地裁であり、井下田英樹裁判長は無期懲役（求刑死刑）の実刑判決を言い渡さた。

【画像】18回斧を振りおろされ亡くなった父親のビショップさんと長女のソフィアナ恵さん

「主文、被告人を無期懲役に処する」

判決によると斎藤被告は2022年12月25日朝、飯能市美杉台の民家の敷地内で、住人のビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさん（当時69歳）と妻の森田泉さん（同68歳）、長女の森田ソフィアナ恵さん（同32歳）の3人を斧で襲って殺害。さらに、被害者宅の一階で火を放ち、リビングの天井などを焼損した。

午後3時に開廷した判決公判で斎藤被告は、これまでの公判と同様、紺色のダウンジャケットに灰色ズボン姿で現れ、終始伏し目がちでときおり目をつぶったりするものの、表情にはほとんど変化がみられなかった。死刑求刑で緊張感の漂う法廷の証言台に被告を立たせた井下田裁判長は、冒頭で「主文、被告人を無期懲役に処する」と判決を宣告した。

今年2月の公判で死刑を論告求刑した検察側に対し、弁護側は「被告は犯行当時、精神疾患を患っていた影響で心神喪失状態だった」と無罪を主張。斎藤被告も「知らないことです」と起訴内容を否認していた。

判決は犯行当時の責任能力について一定程度の心神耗弱状態を認めたものの、一方で被告が犯行時にマスクを着用するという犯行の発覚を隠蔽するような行動をとっていたことから、「善悪の判断能力、行動制御能力を肯定できる事情も存在する」と指摘。

そのうえで3人殺害という凶悪事件を鑑みて「本件は極刑をもって臨む余地がある」としつつ、「心神耗弱による法律上の減軽をすることになるが、その刑事責任が極めて重大であることから、無期懲役に処するのが相当である」とした。

本件では起訴に至るまでに10か月もの長期間にわたって精神鑑定が行われ、第5回公判では鑑定医が斎藤被告の精神状態についてこのように証言した。

「彼は自分に起こった不都合なことは周りに原因があると考えやすい傾向があります。被害を受けているという妄想から、報復感情が強まって本件の犯行に至ったと認められます」

西洋嫌いだった斎藤被告

この「自分に起こった不都合なこと」について、判決では事件前に斎藤被告が起こした器物損壊事件と関係があると指摘している。

事件の約1年前、斎藤被告はビショップさんの車へ投石した容疑で埼玉県警に逮捕されたが、斎藤被告は一貫して否認し、不起訴になった経緯がある。ビショップさんはこれに納得せず民事に訴え、斎藤被告の母親に約127万円の賠償金を請求。

母親が無断で賠償金を支払ったことを知った斎藤被告は逆に賠償金の返還請求を画策、「無実で不当な身柄拘束をされた」との思い込みが重なり、ビショップさんらへ「報復感情を強めた」と判決は認定している。

さらに、引きこもり生活で洋食を食べない斎藤被告は「西洋嫌い」という価値観に支配されており、鑑定医は「身近にいる西洋人としてビショップさんが標的になったと考えられる」とも証言。これらの証言を踏まえ、判決はこのように総括した。

「被告は被害者に対する殺害や攻撃が、違法であることは認識しながらも、ある種の自衛ないし防衛といった見方をしていた可能性が考えられる。精神障害による被害妄想と器物損壊事件による怒りがないまぜになった報復感情は強く、殺意や攻撃意思を強く動機づけた」

無期懲役の判決言い渡しに際し、斎藤被告自身は無表情。弁護人はやや安堵した顔つきだったに対し、死刑を求刑した検察官の表情は険しかった。それもそのはず、この裁判では被害者遺族が被害者参加制度を利用して意見陳述をしており、峻烈な処罰感情とともに過去の思い出を述べる様子に、涙をぬぐう傍聴人もいたほど、法廷は一貫して悲しみに支配されていたのだ。

主な意見陳述は次の通りだ。

「ただただ3人を返してほしいです。被告人は『やっていない』と言えば罪を逃れると思っていたのでしょうか。

本当に怖かったと思います。本当に痛かったと思います。せめてものお願いです。被告人を死刑にしてください。本当はそれだけでは足りないと思います。同じ恐怖を感じることはないのですから......」（森田泉さんの妹）

「斎藤被告が器物損壊の容疑で逮捕されてホッとしていたのに、起訴されずに帰ってきたことは本当にショックでした。残虐で、鬼畜の所業で、人を踏みにじる犯行。どれをとっても被告人には極刑しかないと思います」（森田泉さんの弟）

「死刑でなければ正義もないと思います」

最後に意見陳述に立ったのはビショップさん夫妻の次女で、ソフィアナ恵さんの妹だった。犯行当日の12月25日、ビショップさん一家は毎年恒例のクリスマスパーティーをするために朝から準備をしており、独立していた次女は当日に帰省する予定だったという。

「当日の朝、家族のグループチャットに『メリークリスマス。いま飯能に向かっているよ』とメッセージを送りました。でも、誰からも連絡が戻ってきませんでした」

斎藤被告はビショップさんに、長短2本の斧を18回以上も振り下ろした。次女は警察署の安置所で対面した父の遺体を、こう表現した。

「顔が腫れていて、私の知っているダディーではありませんでした……」

次女は「死刑でなければ正義もないと思います」と極刑を求めたが、思いは届かなかった。

判決公判の後、遺族は「犯人に寛大な判決であり、強い憤りを感じています」とコメントを出した。

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取材・文／学生傍聴人 集英社オンライン編集部ニュース班