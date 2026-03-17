戸田恵梨香「一香は…」 『リブート』“役作り”でイメージした俳優の実名明かす【ネタバレあり】
俳優の戸田恵梨香が16日、自身のインスタグラムを更新。現在、出演しているTBS系・日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）での“役作り”について裏話を披露した。以下、ネタバレを含みます。
【写真】「ギャル恵梨香に付き合ってくれてるパイセン」『リブート』で共演する戸田恵梨香＆山口紗弥加のオフ2ショット
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
第1話では、鈴木亮平演じる主人公・儀堂歩が“顔を変える＝リブート”を遂げる前の人物、平凡なパティシエ・早瀬陸を松山ケンイチが演じていることが、放送内で“サプライズ”的に発覚。民放公式テレビ配信サービス「TVer」では、第1話の再生回数が歴代最高記録を更新（8日間で486万再生）するなど、話数を重ねるごとに注目度が高まっている。
投稿では、「ギャル恵梨香に付き合ってくれてるパイセン紗弥加ねぇさん」とつづり、第8話で戸田が演じる幸後一香に“顔を変える＝リブート”していることが発覚した俳優・山口紗弥加とのオフ2ショットを公開。
続けて「今回の夏海が演じる一香は吉瀬美智子イメージ」「ベース芝居山口紗弥加 演じるのが私ということで一香はフラームで出来ています→なんのはなし？」と、本作の役作りにおいて俳優仲間・吉瀬美智子の存在があることをちゃめっ気交じりに明かしている。
なお、戸田・山口・吉瀬は、共に同じ芸能プロダクション（フラーム）に所属している。
戸田のスタッフが運営する公式Xでも「夏海演じる一香は吉瀬美智子イメージ ベース芝居山口紗弥加とのこと」との紹介がなされ、コメント欄には「なるほど」「吉瀬の姉さんまで出てきた！（笑）」「吉瀬美智子イメージに、芝居ベースが山口紗弥加って、説明がもう甲縛式オーバーソウルみたいで、なんか好き」といったリアクションが寄せられた。
【写真】「ギャル恵梨香に付き合ってくれてるパイセン」『リブート』で共演する戸田恵梨香＆山口紗弥加のオフ2ショット
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
第1話では、鈴木亮平演じる主人公・儀堂歩が“顔を変える＝リブート”を遂げる前の人物、平凡なパティシエ・早瀬陸を松山ケンイチが演じていることが、放送内で“サプライズ”的に発覚。民放公式テレビ配信サービス「TVer」では、第1話の再生回数が歴代最高記録を更新（8日間で486万再生）するなど、話数を重ねるごとに注目度が高まっている。
続けて「今回の夏海が演じる一香は吉瀬美智子イメージ」「ベース芝居山口紗弥加 演じるのが私ということで一香はフラームで出来ています→なんのはなし？」と、本作の役作りにおいて俳優仲間・吉瀬美智子の存在があることをちゃめっ気交じりに明かしている。
なお、戸田・山口・吉瀬は、共に同じ芸能プロダクション（フラーム）に所属している。
戸田のスタッフが運営する公式Xでも「夏海演じる一香は吉瀬美智子イメージ ベース芝居山口紗弥加とのこと」との紹介がなされ、コメント欄には「なるほど」「吉瀬の姉さんまで出てきた！（笑）」「吉瀬美智子イメージに、芝居ベースが山口紗弥加って、説明がもう甲縛式オーバーソウルみたいで、なんか好き」といったリアクションが寄せられた。