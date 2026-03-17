【マイアミ（米フロリダ州）＝読売取材団】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１６日（日本時間１７日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで準決勝が行われ、ベネズエラがイタリアに４―２で逆転勝ちし、初の決勝進出を決めた。

決勝は１７日（同１８日）に行われ、２大会ぶり２度目の優勝を目指す米国と対戦する。

指揮官の采配にも注目

２試合連続の逆転勝ちで勢いに乗るベネズエラを、ホスト国の米国が迎え撃つ。５勝１敗で並び、米国がコイントスの結果ホームチーム扱いとなった。

打線に破壊力のあるチーム同士の頂上決戦で、投手はわずかな失投も許されない。継投のタイミングなど監督の采配もポイントとなりそうだ。準決勝でドミニカ共和国に競り勝ち３大会連続の決勝に進んだ米国は、多彩な変化球を操るマクリーン（メッツ）が先発する予定だ。メジャーデビューを果たした昨季は５勝１敗。豪華先発陣の中では見劣りする実績だが、デローサ監督は決勝前日の記者会見で、「昨季後半の彼の球威は圧倒的だった」と２４歳の右腕への信頼を示した。

ベネズエラは、先発予定のロドリゲス（ダイヤモンドバックス）や好救援を続けるオリックスのマチャドら投手陣が踏ん張り、日本との準々決勝で本塁打を放ったアクーニャらが早めに援護できるか。上位打線の迫力は米国に引けを取らない。（岡花拓也）