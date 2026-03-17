演出家でタレント・テリー伊藤（76）が16日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。高齢者の車の事故について持論を展開した。

この日、女優の泉ピン子とともに出演。高齢者となった現在について話をする中、テリーは「老人になってよく分かったのは、僕車好きじゃん。そうすると、高齢者になって事故を起こすと新聞載るんですよ。“高齢者がまた事故”って」と不満吐露した。

「でも、日本の人口を考えると、30％が高齢者。3割は事故起こすのは普通なんですよ。あとの7割は高齢者じゃない。その人たちは7割が事故起こしてるのにニュースにはならない。それを見てる人は“高齢者になると事故起こすんだ”“高齢者危ないんだ”（ってなる）。でも事故の比率で考えると、若い人も高齢者も実は一緒。もっと言うと、高齢者の方がスピード出さない。大きな事故が少ないんです」と主張した。

「そういうことを考えると、“これ、おかしいんじゃない？”って僕、思うんだよね」とした。

これに、ピン子は「免許返した？うちの夫はもう返納した」と質問すると、テリーは「僕、返さないですよ。だって全然元気だもん」とキッパリ。「逆に僕、あれですよ、今年になって車2台買いましたよ。また買いますよ、夏になったら」と明かした。

これにはピン子も「えー！ほんと？」と衝撃。テリーは「全然。今、センターにストライプ入れて、めちゃくちゃかっこいい。だからおそらく今年はあと2台買いますね」と明かし、「ドライブ行きましょうよ」と誘った。

さらに「僕は超安全運転なの」とテリー。「車が好きだから、まず首都高速は60キロ以上出さない。で第三京浜で鎌倉帰る時も、80キロ以上出さない」とした。