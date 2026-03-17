麻しん＝はしか 鹿児島市内で新たに３人感染確認

鹿児島市は17日、市内で新たに3人が「はしか」に感染したと発表しました。

感染者の立ち寄り先には、市内のスーパーや県外の大型商業施設などが含まれていて、不特定多数への感染拡大のおそれがあるとして注意を呼びかけています。

新たに感染が確認されたのは、鹿児島市に住む30代から40代の男女3人です。

３人が利用したスーパーや商業施設など

市によりますと、3人は発熱や発疹の症状があり、16日に遺伝子検査をした結果、陽性と判明しました。県内で感染が確認されたのはこれで7人目です。

このうち40代の女性は、14日から15日にかけて福岡県の「マリンメッセ福岡」や「ゆめタウン博多」、「ベッセルホテル貝塚」、「まいどおおきに食堂福岡貝塚食堂」、「基山パーキングエリア（下り）」を利用していたことが分かっています。

また、ほかの40代女性は9日午後5時ごろから30分ほど「業務スーパー上荒田店」を、12日正午ごろから30分ほど「ニシムタスカイマーケット」を使用したことが確認されています。

さらに30代男性も、11日午後7時半ごろから10分ほど、「Aコープキラメキテラス店」を利用しました。

はしかは感染力が強く、高熱や発疹、目の充血などの症状が出ます。

感染が疑われる場合の対応は

市は、はしかが疑われる症状が出た場合には事前に医療機関に連絡したうえで、公共交通機関の利用は控え、マスクを着用して受診するよう呼びかけています。

また、有効な予防策として、予防接種を受けていない場合には接種を検討してほしいとしています。

麻しん（はしか）に関するQ&A（厚生労働省まとめを抜粋）

Q1 麻しんにかかったかも？と思うのですが、どうすればよいのですか？

発熱、発しんなどの麻しんのような症状がある 場合は、麻しんの疑いがあることをかかりつけ医または医療機関に電話等で伝え、受診が必要かどうかや注意点を確認してから、指示に従ってください。

医療機関へ移動する際は、周囲への感染を防ぐためにもマスクを着用し、公共交通機関の利用を可能な限り避けてください。

Q2 妊娠しているのですが、麻しんの流行が心配です。どうしたらよいでしょうか？

妊娠中に麻しんにかかると流産や早産を起こす可能性があります。

妊娠前であれば未接種・未罹患の場合、ワクチン接種を受けることを積極的に検討すべきですが、すでに妊娠しているのであればワクチン接種を受けることが出来ません。麻しん流行時には外出を避け、人込みに近づかないようにするなどの注意が必要です。

妊娠中の人の同居者などで、これまで麻しんに感染したことがない人や、ワクチンの接種が確認できないなど、感染する可能性が高い方がいる場合は、ワクチン接種等の対応について、かかりつけの医師に相談してください。

Q3 過去に麻しんにかかったことがあるのですが、予防接種を受けるべきでしょうか？

今まで麻しんにかかったことが確実である（検査で麻しんの感染が確認された場合）場合は、免疫を持っていると考えられることから、予防接種を受ける必要はありません。

しかし、麻しんかどうか明らかでない場合はかかりつけの医師にご相談ください。

たとえかかったことがある人がワクチン接種をしても副反応は増強しません。

もし、麻しん又は風しんの片方にかかったことがあっても、他方にはかかっていない場合、定期接種対象者は麻しん風しん混合ワクチンを定期の予防接種として受けることができます。

Q4 ワクチン接種を受けた方が良いのはどのような人ですか？

定期接種の対象年齢の人（1歳児、小学校入学前1年間の幼児）は、積極的勧奨の対象ですが、定期接種の時期にない人で、「麻しんにかかったことがなく、ワクチンを1回も受けたことのない人」は、かかりつけの医師に相談してください。

詳しくは厚生労働省や自治体のホームページを確認してください。

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