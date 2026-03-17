今年6月、名古屋市中区にグランドオープンする「ザ・ランドマーク名古屋栄」。中でも地下2階から地上4階まで展開する商業施設「HAERA(ハエラ)」の全65店舗が、きょう明らかになりましたが…もう一つの名古屋の賑わいの街は、名古屋駅周辺です。

【写真を見る】名鉄百貨店の閉店から約2週間 名駅周辺はどうなっている？ ｢人が栄に流れている｣ 人通り少なく寂しい光景に

建設コストの高騰で、名鉄名古屋駅の大規模再開発が見直しとなったニュースは衝撃でした。そして、名鉄百貨店は2月末、惜しまれつつ71年の歴史に幕をおろしました。

閉店から2週間あまりとなったきょう、名鉄百貨店の看板が…



（松本道弥アナウンサー）

「名古屋駅から長く愛された名鉄百貨店の名前が消えます…」

歴史が終わった寂しさを感じる光景に。



（松本）

「名鉄百貨店の周りの店舗もシャッターが閉まっていて、寂しい雰囲気になりました」

名鉄百貨店は「あって当たり前だった」

街の人にも伺いました。



Q.名鉄百貨はどんな存在だった？

（70代）「あって当たり前だった」

（60代）「寂しい。名鉄百貨店行こうとしたけれどない、近鉄パッセもない。寒いから地下に行ったけれど何もない…」



Q.人通り少なく感じる？

（60代）「人通り少なくなった。人が栄に流れていると思う」

名駅周辺どんな街になってほしい？

名鉄は現在、百貨店の1階と地下1階で小売り営業を継続する方向で検討しています。



街の人の今後への期待は…



Q.名駅周辺どんな街になってほしい？

（20代）「JRゲートタワーみたいに名鉄側にも活気が出てほしい」

（20代）「名鉄百貨店の跡地を目的に名古屋に来る人が増えればいいなと思う」