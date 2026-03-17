アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡の安全確保のため、日本を含む各国を名指しして支援を要請しています。日本はどう対応するのか、国会でも議論になりました。



世界各国の原油輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖され、多くの船舶の足止めが続いています。



そんな中、トランプ大統領はホルムズ海峡を通じて石油などを輸入している国々が、船舶を護衛すべきだと主張しました。



（アメリカ トランプ大統領）

「ホルムズ海峡の警備については 各国と協議を進めている。我々が海峡経由で輸入するのは1～2％程度だ。自分たちのエネルギーの供給源 だから、彼ら自身が乗り出し、我々の防衛に協力すべきだ」





船舶の護衛について約7か国と協議中だと明らかにしました。またSNSで…。（アメリカ トランプ大統領のコメント）『中国・フランス・日本・韓国・ イギリスその他の国々がこの地域に艦船を派遣すること を期待する』日本も名指しして艦船の派遣を求めていました。名指しされた国々の対応は様々です。イギリスは「機雷除去のチームの派遣も含めて検討している」と述べました。フランスは「自国の利益を守る」としつつも具体的な回答は避け、韓国政府は「慎重に検討する」と述べるにとどめています。トランプ大統領は16日、思うように各国の協力が得らない事に不満をあらわにしました。（アメリカ トランプ大統領）「日本は95％、中国は91％、そして韓国を初め多くの国が石油やエネルギーの膨大な割合をホルムズ海峡から 得ているだから感謝するだけで なく協力すべきだ」さらに「彼らは協力する意欲に欠けている」と協力に消極的だと苦言を呈しました。また、日本や韓国、ドイツなどに対して機雷除去を任務とする「『掃海艇はあるか？」と聞くと、「彼らは『関与せずに済む方法はないか』と言う」と不満を示しました。また、トランプ氏は、戦闘が続くイラン情勢を受け、3月末から予定していた中国訪問を約1か月延期するよう中国側に要請したということです。中国訪問は3月31日から4月2日の予定でしたが、「戦争のためアメリカにいなければならない」と説明しました。ワシントン・ポストは、「中国に対しホルムズ海峡への艦艇派遣を迫っていることから延期した」「世界最大の2つの経済大国の関係再構築が不透明になった」と指摘しています。こうした中、17日、国会ではホルムズ海峡への自衛隊派遣の可能性について、政府側は引き続き現時点で派遣要請はなく対応は検討中と説明しました。（高市首相）「今、法的に可能な範囲で、何ができるかということ、精力的に政府内で検討をしております。事によっては国会の承認が必要なミッション もあるわけですが、そういう場合にはできるだけ幅広く、各党各会派の代表の方に丁寧にお話をしたいと考えております」（小泉 防衛相）「まず現時点で正式な派遣要請などは来ておりません」一方、複数の政府関係者によりますと、アメリカ側は、ホルムズ海峡の安全航行の確保を目指す「関係国の新たな枠組み」を各国に提案していて、日本時間15日夜に行われた小泉防衛大臣とヘグセス国防長官の電話会談で、日本に参加を呼びかけたということです。この枠組みはアメリカの軍事作戦とは別のもので、航行の安全の重要性を訴える共同声明などの発出を模索しているということです。高市総理はあす18日、トランプ大統領との首脳会談のため、ワシントンに向け出発します。複数のメディアは「19日の日米首脳会談の行方が注目されていて、日本の対応が国際社会の基準となる可能性がある」などと報じていています。政府内ではどのような協力が提案できるのか、ギリギリの検討が続いています。