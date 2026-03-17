Aぇ! group、14日の福岡公演来場者に「はしか」 STARTO社が注意喚起
STARTO ENTERTAINMENTは17日、14日に福岡市で開催された4人組グループ・Aぇ! groupの公演「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」の来場者に麻しん（はしか）との診断を受けた人がいたことを報告。注意を呼びかけた。
【写真】Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉が6つ子に
公式サイトでは「3月14日にマリンメッセ福岡A館（福岡市博多区）で開催された『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』の来場者が、医療機関での検査の結果、麻しん（はしか）の陽性だったことが確認されましたので、注意喚起のためお知らせいたします」と報告した。
サイトでは、はしかの症状について解説した上で「当該公演にご来場いただいた皆様につきましては、麻しんを疑う症状（発熱、発疹、咳、鼻水、目の充血等）が現れた場合は、必ず事前に医療機関へご連絡の上、受診いただきますようお願い申し上げます」と要請し「皆様に安心して公演を楽しんでいただけるよう、引き続き行政機関の指導のもと安全管理に努めてまいります」と呼びかけた。
厚生労働省によると、麻しん（はしか）は麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症。感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水、目の充血といった風邪のような症状が現れ2〜3日熱が続いた後、39度以上の高熱と発しんが出現するという。また肺炎、中耳炎を合併しやすく、1000人に1人程度の割合で脳炎が発症。死亡する割合も、先進国であっても1000人に1人と言われているという。
【写真】Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉が6つ子に
公式サイトでは「3月14日にマリンメッセ福岡A館（福岡市博多区）で開催された『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』の来場者が、医療機関での検査の結果、麻しん（はしか）の陽性だったことが確認されましたので、注意喚起のためお知らせいたします」と報告した。
厚生労働省によると、麻しん（はしか）は麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症。感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水、目の充血といった風邪のような症状が現れ2〜3日熱が続いた後、39度以上の高熱と発しんが出現するという。また肺炎、中耳炎を合併しやすく、1000人に1人程度の割合で脳炎が発症。死亡する割合も、先進国であっても1000人に1人と言われているという。