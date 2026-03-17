Luup・岡井大輝氏が語る“白とエメラルドグリーン”の緻密な戦略 「目立ってなんぼ」の海外とは違う

アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcast番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。

3月17日（火）の配信では、電動キックボードなどのシェアリングサービス「LUUP」を手がける株式会社Luup代表取締役社長兼CEOの岡井大輝さんが登場。街で見かけるあの機体の「カラーリング」に隠された戦略を明かした。

番組中、LUUPの機体が持つエンタメ性について話題が及ぶと、岡井さんは機体の色が「エメラルドグリーンと白」である理由を解説。

海外のシェアキックボードは黄色やピンクなど「目立ってなんぼ」のビビッドな色が主流だが、日本の場合は不動産の入り口などに置かせてもらうため「不動産オーナーも『うちのビルいいわ』と思えるような、“顔”的な要素を持ってもらう必要がある」と語った。

そのため、街を構成するコンクリートと緑に親和性がありつつ「もう一段、日々見てテンションが上がる色」として白とエメラルドグリーンが採用されたという。

日本の街並みに溶け込みながらも先進性を感じさせる緻密なデザイン戦略に、MCのアルコ＆ピースも深く納得していた。