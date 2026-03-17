【ペッパーランチ】3月18日限定！鉄皿メニューを注文すると″100円でハンバーグ″が追加できちゃう。《3月18日限定》

ホットパレットが運営するペッパーランチは、2026年3月18日の1日限定で、ハンバーグを100円で追加できるキャンペーンを実施します。

ふんわりとした柔らかな食感にリニューアル

ペッパーランチのメニューの中でもファンが多いハンバーグが、3月18日に美味しくリニューアルして登場。肉汁をしっかりと閉じ込めつつ、ふんわりとした柔らかな食感にすることで、これまでよりもジューシーかつ食べやすいハンバーグに進化しました。

そこで、リニューアルしたハンバーグを多くの人に味わってもらうために、3月18日限定の特別企画を実施します。

鉄皿メニューを注文した人が対象の企画で、対象者はプラス100円でハンバーグをトッピングすることができます。

キャンペーンの対象店舗は、ペッパーランチ、ペッパーランチ・ダイナー、ペッパーランチPLUSの全店（東京競馬場店を除く）。

テイクアウト、デリバリーはキャンペーンの対象外です。

「肉塊ハンバーグ」はトッピング対象のハンバーグではありません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部