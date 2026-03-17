青森ワッツが国士舘大のボンゴジロンを獲得…ウイングスパン212センチのPF

青森ワッツは3月17日、ボンゴジロンと「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」の選手契約が合意に至ったことを発表した。

富山県出身のボンゴは、193センチ83キロのパワーフォワード。奥田中学校、高岡第一高校を経て、国士舘大学に進学すると、「第101回関東大学バスケットボールリーグ戦」2部では1試合平均13.3得点12.1リバウンド1.4スティール1.0ブロックを挙げた。「B.LEAGUE DRAFT 2026」にエントリーし、コンバインでは212センチのウイングスパンを記録。B.PREMIERのクラブから指名を受けることはなかった。

ボンゴ、北谷稔行ゼネラルマネージャーは公式HPで次のようにコメントした。

「この舞台に立てることに感謝しています。ルーキーらしく全力で挑戦し、日々成長しながらチームに貢献できるよう頑張ります。自分らしく思い切ってプレーしていきます」（ボンゴ）

「ボンゴジロン選手、ようこそ青森ワッツへ。この度、ボンゴジロン選手と契約した事をご報告させていただきます。彼のことは2年前からチェックしており、今回契約を結べたことをとても嬉しく思っています。ジロン選手は、ドラフトエントリーした中でもトップクラスの身体能力の持ち主であり、特にウイングスパンの長さは群を抜いていました。ポテンシャルは抜群なので、プロの舞台を経験する事によって、より輝くのでないかなと思っています。シュート力とアグレッシブなリバウンドは今でも通用しますが、課題であるフィジカル面の強化とバスケットIQを高めることにより、さらにハイレベルな選手になると信じています。ジロン選手の高い身体能力を生かしたプレーでチームにエナジーと勢いを与えてもらいたいと思います。かなりシャイなジロンですが、コート上でのプレーとのギャップは見ててワクワクします。そんなジロン選手への温かいご青援をよろしくお願いいたします」（北谷GM）

なお、青森はB2第24節を終え、10勝36敗で東地区6位。ボンゴは28日に北里アリーナ富士で開催されるベルテックス静岡との試合からエントリー予定だという。