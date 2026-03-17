　17日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6397枚だった。うちプットの出来高が3785枚と、コールの2612枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の312枚（6円安22円）。コールの出来高トップは6万円の295枚（33円安77円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　72500　
　　 8　　　-1　　　 1　　70000　
　　 2　　　-1　　　 1　　69000　
　 107　　　-1　　　 2　　68000　
　　51　　　-2　　　 2　　67000　
　　74　　　-2　　　 4　　66000　
　 233　　　-3　　　 6　　65000　
　　10　　　-2　　　 9　　64500　
　 131　　　-5　　　 9　　64000　
　　19　　　-6　　　12　　63500　
　　81　　　-7　　　16　　63000　
　　39　　 -11　　　19　　62500　
　　87　　 -15　　　25　　62000　
　　 1　　　+3　　　46　　61750　
　　 5　　 -14　　　33　　61625　
　　42　　 -12　　　35　　61500　
　　20　　 -10　　　46　　61250　
　　 4　　 -15　　　55　　61125　
　 175　　 -16　　　49　　61000　
　　 1　　 -32　　　61　　60875　
　　 5　　 -15　　　56　　60750　
　　46　　 -27　　　60　　60500　
　　 6　　 -28　　　66　　60250　
　　 3　　 -25　　　90　　60125　
　 295　　 -33　　　77　　60000　
　　 3　　　-2　　 110　　59875　
　　 3　　 -32　　　94　　59750　
　　 6　　 -29　　 101　　59625　
　　26　　 -35　　 113　　59500　
　　 1　　 -10　　 141　　59375　
　　 9　　 -41　　 120　　59250　
　　 1　　 -91　　 155　　59125　
　 137　　 -52　　 137　　59000　
　　 3　　 -13　　 177　　58875　
　　10　　 -95　　 158　　58750　
　　 2　　　　　　 205　　58625　
　　26　　 -64　　 180　　58500　
　　 3　　 -75　　 203　　58250　
　　 1　　 -34　　 261　　58125　
　 274　　 -84　　 231　　58000　
　　 1　　　　　　 241　　57875　
　　 1　　 -74　　 256　　57750　
　　 1　　-244　　 281　　57625　
　　71　　 -95　　 290　　57500　
　　14　　-105　　 335　　57250　
　　 5　　 -40　　 415　　57125　
　 213　　-115　　 380　　57000　
　　 8　　　　　　 505　　56875　
　　10　　 -95　　 445　　56750　
　　55　　-105　　 500　　56500　
　　 3　　-120　　 535　　56250　
　　14　　-385　　 580　　56125　
　 149　　-130　　 615　　56000　
　　 1　　-130　　 795　　55875　
　　　　　　　　　　　　　55750　　2865 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55625　　2785 　　　　　　　 5　
　　 9　　-140　　 765　　55500　
　　 3　　　-5　　 950　　55250　
　　21　　-160　　 940　　55000　　2380 　　-740　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　54500　　2170 　　-210　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54250　　2230 　　　　　　　 1　
　　68　　-145　　1405　　54000　　2050 　　-145　　　38　
　　 2　　 +15　　1685　　53750　　1760 　　-925　　　53　
　　　　　　　　　　　　　53625　　1695 　　　　　　　 4　
　　 4　　-165　　1645　　53500　　1740 　　-160　　　22　