日経225オプション4月限（17日日中） 3万円プットが出来高最多312枚
17日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6397枚だった。うちプットの出来高が3785枚と、コールの2612枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の312枚（6円安22円）。コールの出来高トップは6万円の295枚（33円安77円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 72500
8 -1 1 70000
2 -1 1 69000
107 -1 2 68000
51 -2 2 67000
74 -2 4 66000
233 -3 6 65000
10 -2 9 64500
131 -5 9 64000
19 -6 12 63500
81 -7 16 63000
39 -11 19 62500
87 -15 25 62000
1 +3 46 61750
5 -14 33 61625
42 -12 35 61500
20 -10 46 61250
4 -15 55 61125
175 -16 49 61000
1 -32 61 60875
5 -15 56 60750
46 -27 60 60500
6 -28 66 60250
3 -25 90 60125
295 -33 77 60000
3 -2 110 59875
3 -32 94 59750
6 -29 101 59625
26 -35 113 59500
1 -10 141 59375
9 -41 120 59250
1 -91 155 59125
137 -52 137 59000
3 -13 177 58875
10 -95 158 58750
2 205 58625
26 -64 180 58500
3 -75 203 58250
1 -34 261 58125
274 -84 231 58000
1 241 57875
1 -74 256 57750
1 -244 281 57625
71 -95 290 57500
14 -105 335 57250
5 -40 415 57125
213 -115 380 57000
8 505 56875
10 -95 445 56750
55 -105 500 56500
3 -120 535 56250
14 -385 580 56125
149 -130 615 56000
1 -130 795 55875
55750 2865 2
55625 2785 5
9 -140 765 55500
3 -5 950 55250
21 -160 940 55000 2380 -740 3
54500 2170 -210 1
54250 2230 1
68 -145 1405 54000 2050 -145 38
2 +15 1685 53750 1760 -925 53
53625 1695 4
4 -165 1645 53500 1740 -160 22
