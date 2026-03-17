日経225オプション5月限（17日日中） 7万5000円コールが出来高最多82枚
17日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は908枚だった。うちプットの出来高が700枚と、コールの208枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の67枚（60円安340円）。コールの出来高トップは7万5000円の82枚（2円安2円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
82 -2 2 75000
1 -1 7 72500
2 -3 13 70000
2 -3 18 69000
11 -3 23 68000
3 -6 33 67000
1 -4 53 66000
7 -5 72 65000
11 -19 99 64000
11 -29 121 63000
9 -44 175 62000
1 247 61875
3 -6 216 61750
1 241 61625
4 -57 241 61500
1 296 61375
13 -61 239 61000
14 +10 410 60000
5 -20 555 59000
1 -35 655 58500
3 -35 740 58000
1 860 57625
1 920 57375
4 +25 955 57250
2 +45 985 57125
3 1005 57000
4 1115 56750
1 1140 56625
1 +90 1215 56500
1 +155 1940 55000
54875 3090 6
1 1990 54625 2980 6
3 -10 2045 54500
53750 2465 3
53500 2330 -285 10
53375 2305 1
53250 2295 -560 4
53000 2155 -240 15
52500 2095 -445 2
52250 1855 2
52125 1810 2
52000 1970 2
51750 1695 2
51625 1650 -410 3
51500 1755 -280 1
50375 1370 1
50125 1285 -375 1
50000 1265 -300 1
49875 1230 -365 12
49000 1150 -110 5
48750 1005 2
48500 955 -150 2
47250 800 -145 8
47000 805 -175 50
46500 685 -270 1
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
82 -2 2 75000
1 -1 7 72500
2 -3 13 70000
2 -3 18 69000
11 -3 23 68000
3 -6 33 67000
1 -4 53 66000
7 -5 72 65000
11 -19 99 64000
11 -29 121 63000
9 -44 175 62000
1 247 61875
3 -6 216 61750
1 241 61625
4 -57 241 61500
1 296 61375
13 -61 239 61000
14 +10 410 60000
5 -20 555 59000
1 -35 655 58500
3 -35 740 58000
1 860 57625
1 920 57375
4 +25 955 57250
2 +45 985 57125
3 1005 57000
4 1115 56750
1 1140 56625
1 +90 1215 56500
1 +155 1940 55000
54875 3090 6
1 1990 54625 2980 6
3 -10 2045 54500
53750 2465 3
53500 2330 -285 10
53375 2305 1
53250 2295 -560 4
53000 2155 -240 15
52500 2095 -445 2
52250 1855 2
52125 1810 2
52000 1970 2
51750 1695 2
51625 1650 -410 3
51500 1755 -280 1
50375 1370 1
50125 1285 -375 1
50000 1265 -300 1
49875 1230 -365 12
49000 1150 -110 5
48750 1005 2
48500 955 -150 2
47250 800 -145 8
47000 805 -175 50
46500 685 -270 1