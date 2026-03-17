　17日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は908枚だった。うちプットの出来高が700枚と、コールの208枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の67枚（60円安340円）。コールの出来高トップは7万5000円の82枚（2円安2円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　82　　　-2　　　 2　　75000　
　　 1　　　-1　　　 7　　72500　
　　 2　　　-3　　　13　　70000　
　　 2　　　-3　　　18　　69000　
　　11　　　-3　　　23　　68000　
　　 3　　　-6　　　33　　67000　
　　 1　　　-4　　　53　　66000　
　　 7　　　-5　　　72　　65000　
　　11　　 -19　　　99　　64000　
　　11　　 -29　　 121　　63000　
　　 9　　 -44　　 175　　62000　
　　 1　　　　　　 247　　61875　
　　 3　　　-6　　 216　　61750　
　　 1　　　　　　 241　　61625　
　　 4　　 -57　　 241　　61500　
　　 1　　　　　　 296　　61375　
　　13　　 -61　　 239　　61000　
　　14　　 +10　　 410　　60000　
　　 5　　 -20　　 555　　59000　
　　 1　　 -35　　 655　　58500　
　　 3　　 -35　　 740　　58000　
　　 1　　　　　　 860　　57625　
　　 1　　　　　　 920　　57375　
　　 4　　 +25　　 955　　57250　
　　 2　　 +45　　 985　　57125　
　　 3　　　　　　1005　　57000　
　　 4　　　　　　1115　　56750　
　　 1　　　　　　1140　　56625　
　　 1　　 +90　　1215　　56500　
　　 1　　+155　　1940　　55000　
　　　　　　　　　　　　　54875　　3090 　　　　　　　 6　
　　 1　　　　　　1990　　54625　　2980 　　　　　　　 6　
　　 3　　 -10　　2045　　54500　
　　　　　　　　　　　　　53750　　2465 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　53500　　2330 　　-285　　　10　
　　　　　　　　　　　　　53375　　2305 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53250　　2295 　　-560　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　53000　　2155 　　-240　　　15　
　　　　　　　　　　　　　52500　　2095 　　-445　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52250　　1855 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52125　　1810 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1970 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51750　　1695 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51625　　1650 　　-410　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51500　　1755 　　-280　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50375　　1370 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50125　　1285 　　-375　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1265 　　-300　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49875　　1230 　　-365　　　12　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1150 　　-110　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　48750　　1005 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 955 　　-150　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 800 　　-145　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 805 　　-175　　　50　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 685 　　-270　　　 1　