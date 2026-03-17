日経225オプション6月限（17日日中） 6万円コール700円
17日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は35枚だった。コールの合計出来高は4枚。コールの出来高トップは6万円の3枚（130円安700円）だった。プットのの合計出来高は31枚。プットの出来高トップは1万2500円の10枚（17円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 100 69000
3 -130 700 60000
54000 3125 1
53500 2900 2
52000 2530 10
40000 425 -15 3
30000 146 -15 5
12500 17 10
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 100 69000
3 -130 700 60000
54000 3125 1
53500 2900 2
52000 2530 10
40000 425 -15 3
30000 146 -15 5
12500 17 10
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