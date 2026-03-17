　17日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は35枚だった。コールの合計出来高は4枚。コールの出来高トップは6万円の3枚（130円安700円）だった。プットのの合計出来高は31枚。プットの出来高トップは1万2500円の10枚（17円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　 100　　69000　
　　 3　　-130　　 700　　60000　
　　　　　　　　　　　　　54000　　3125 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53500　　2900 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52000　　2530 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 425 　　 -15　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　30000　　 146 　　 -15　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　17 　　　　　　　10　


株探ニュース