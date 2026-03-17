『メダロット カードロボトル RB』新機体2体登場 河森正治氏スタイリングデザイン「アルカディア」「スルーズ」
ゲーム『メダロット カードロボトル RB』（Nintendo Switch 6月25日発売）の新情報が発表された。新たに登場するメダロットの情報が解禁となり、ヘルメス型メダロット「アルカディア」とヴァルキュリア型メダロット「スルーズ」の2機体がお披露目された。両機体のスタイリングデザインは、『マクロス』『アクエリオン』シリーズなどに携わっている、アニメーション監督・メカニックデザイナー・ビジョンクリエーターとして幅広く活躍する河森正治氏が担当している。
【画像】マクロス感ある？デザインかっけぇ！公開された『メダロット』新機体
これらの機体はリーダーメダロットとしてバトルに参戦。デッキの中心となる存在として、カードロボトルの戦略に大きな影響を与える重要な役割を担う。
さらに、メダロット公式チャンネルで“メダTuber”として活動しているメダロットたちも登場。シュシュポップ、リアリラ、チアフルバニー（デザイン担当：神藤かみち氏）の3体が、ゲーム内に登場するメダカードファイターのデッキでリーダーメダロットとして活躍。ゲームを進めることでプレイヤーもカードを入手でき、自身のデッキに組み込み、バトルで使用することも可能。
■『メダロット カードロボトルRB』について
機体・パーツ・メダルといった「メダロット」シリーズおなじみの要素を活かし、奥深く戦略的なロボットバトル（ロボトル）を楽しめる、Nintendo Switch 向け完全新作カードゲーム。パーツやメダルの組み合わせ、そして必殺技「メダフォース」の使いどころなど、「メダロット」ならではの駆け引きをカードゲームとして再構築。シリーズの伝統を継承しつつ、デッキ構築による無限の戦略性が新たなロボトルの魅力を引き出す。
これらの機体はリーダーメダロットとしてバトルに参戦。デッキの中心となる存在として、カードロボトルの戦略に大きな影響を与える重要な役割を担う。
さらに、メダロット公式チャンネルで“メダTuber”として活動しているメダロットたちも登場。シュシュポップ、リアリラ、チアフルバニー（デザイン担当：神藤かみち氏）の3体が、ゲーム内に登場するメダカードファイターのデッキでリーダーメダロットとして活躍。ゲームを進めることでプレイヤーもカードを入手でき、自身のデッキに組み込み、バトルで使用することも可能。
■『メダロット カードロボトルRB』について
機体・パーツ・メダルといった「メダロット」シリーズおなじみの要素を活かし、奥深く戦略的なロボットバトル（ロボトル）を楽しめる、Nintendo Switch 向け完全新作カードゲーム。パーツやメダルの組み合わせ、そして必殺技「メダフォース」の使いどころなど、「メダロット」ならではの駆け引きをカードゲームとして再構築。シリーズの伝統を継承しつつ、デッキ構築による無限の戦略性が新たなロボトルの魅力を引き出す。