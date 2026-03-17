『ばけばけ』ヘブンは、司之介に本心を打ち明ける 第118回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第118回（18日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、なぜか帝大に行かず、ミルクホールにいるヘブン（トミー・バストウ）。いったいヘブンはそこで何をしているのか？翌朝、ヘブンが実はミルクホールに通い詰めているとは思いも知らないトキ（高石あかり）や家族たち。しかし、司之介（岡部たかし）だけはヘブンの様子に違和感を覚えていた。そして……今日も今日とてミルクホールにいるヘブン。その前に、司之介が現れる。「同じ”匂い”」を感じたと司之介は話しだす。
今回は、ヘブン（トミー・バストウ）と自分は同じだと話す、司之介（岡部たかし）。共感したヘブンは、司之介に本心を打ち明ける。そして、2人は秘密を守る仲間となった。家ではトキ（高石あかり）が子供たちと遊びながらヘブンの帰りを待っていた。そこに、丈（杉田雷麟）が訪れる。司之介はヘブンの秘密を守るため丈を仲間に引きこもうと動く。ヘブン、司之介、丈は、ヘブンの秘密を守り、家族の幸せを守るために動き出す。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、なぜか帝大に行かず、ミルクホールにいるヘブン（トミー・バストウ）。いったいヘブンはそこで何をしているのか？翌朝、ヘブンが実はミルクホールに通い詰めているとは思いも知らないトキ（高石あかり）や家族たち。しかし、司之介（岡部たかし）だけはヘブンの様子に違和感を覚えていた。そして……今日も今日とてミルクホールにいるヘブン。その前に、司之介が現れる。「同じ”匂い”」を感じたと司之介は話しだす。