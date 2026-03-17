NHK BSで松田聖子を特集 秘蔵映像で届けるスペシャル企画 レアな名曲も
NHK BSでは、4月1日にデビュー記念日を迎える松田聖子の特集『松田聖子 〜NHK秘蔵映像で贈るデビュー45周年〜』を4月4日午後9時から放送する。BSP 4Kでも3月27日午後7時30分から放送される。
【写真】松田聖子×松任谷由実の2ショット！ニッポン放送『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』
松田の色あせることのない歌声と名曲がいま、若い世代や海外のアーティストからも支持を集めている。1980年のデビュー以来、ワールドワイドに愛され、歌い継がれるヒットソングの数々は、NHK BSの音楽番組『The Covers』でも、多くのアーティストに歌い継がれ、45年を超えて愛され続けている。
同特番は、松田の貴重な名曲たちを、NHK秘蔵映像で届けるスペシャル企画。デビュー初期から昨年の『紅白歌合戦』まで、多くの人の心に刻まれる名曲（全15曲）を、フルコーラスを含めたロングサイズで、たっぷりと届ける。
デビュー初期の初々しい姿や社会現象になったファッションやヘアスタイル、松本隆や財津和夫、松任谷由実、細野晴臣、大瀧詠一さんなど多くの音楽家が手がけた名作、さらに自身が作詞作曲を手がけた最大のヒット曲「あなたに逢いたくて〜Missing You〜」や、コンサートで歌い続けている名曲「愛されたいの」などレアな名曲も盛りだくさんとなる。
番組のナビゲーターとナレーションは、それぞれ『The Covers』MCであり、松田を愛するリリー・フランキーと上白石萌歌が務める。
■放送予定
4月4日（土）後9：00〜後9：44 ＜NHK BS＞
3月27日（金）後7：30〜後8：14 ＜BSP 4K＞
【写真】松田聖子×松任谷由実の2ショット！ニッポン放送『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』
松田の色あせることのない歌声と名曲がいま、若い世代や海外のアーティストからも支持を集めている。1980年のデビュー以来、ワールドワイドに愛され、歌い継がれるヒットソングの数々は、NHK BSの音楽番組『The Covers』でも、多くのアーティストに歌い継がれ、45年を超えて愛され続けている。
デビュー初期の初々しい姿や社会現象になったファッションやヘアスタイル、松本隆や財津和夫、松任谷由実、細野晴臣、大瀧詠一さんなど多くの音楽家が手がけた名作、さらに自身が作詞作曲を手がけた最大のヒット曲「あなたに逢いたくて〜Missing You〜」や、コンサートで歌い続けている名曲「愛されたいの」などレアな名曲も盛りだくさんとなる。
番組のナビゲーターとナレーションは、それぞれ『The Covers』MCであり、松田を愛するリリー・フランキーと上白石萌歌が務める。
■放送予定
4月4日（土）後9：00〜後9：44 ＜NHK BS＞
3月27日（金）後7：30〜後8：14 ＜BSP 4K＞