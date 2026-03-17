◇ファーム・リーグ・西地区 ソフトバンク2―0広島（2026年3月17日 タマスタ筑後）

ソフトバンクの上茶谷大河投手（29）がきょう17日、広島とのファーム公式戦で先発登板。7回1安打無失点、5奪三振の好投を見せた。

「フォークを軸として使えたことが良かった。ちゃんと猫（ねこ）ったな、という球が何球かあった」

今月9日、みずほペイペイドームでの投手練習で上沢からフォークのアドバイスをもらった際に「猫になれ」と教えられた。「招き猫みたいな（手の）形を作って投げれば球が落ちると指導があった。リリースの時にこうする（手首を下に曲げる）と、ジャイロ回転になって結構落ちる」。前回登板時もフォークで“猫になれ”を実践して成長を実感したが、今回は手応えを感じる球がより増えたという。

この日は7回に左翼への安打を許したものの、6回までノーヒットノーランの好投を続けていた。しかし投球内容に満足はしていない。「デッドボールとフォアボールを1つずつ出してしまった。1イニングに2つ出してヒット1本打たれたら1点入ってしまう。そういうところはなくしていかないと。結果が0（点）だっただけ」と自己評価は辛口だ。

自信を持つスライダーに加えて、フォークを空振りがとれる決め球に成長させていく。1軍の先発ローテーションの一角を狙い、より精度を高めている。