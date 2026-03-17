◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 ベネズエラ 4-2 イタリア(日本時間17日、ローンデポ・パーク)

準決勝白星を挙げ、決勝へ挑むベネズエラのロナルド・アクーニャJr.選手とマイケル・ガルシア選手が会見に登場しました。

準決勝でのイタリアとの一戦。6回まで1点ビハインドと苦しい時間が続きました。7回にアクーニャJr.選手のタイムリーで同点、ガルシア選手のレフト前ヒットで勝ち越しに成功し勝利を収めました。

ガルシア選手は「たくさん踊りました。WBCの決勝戦に出場するのは初めてで、出場できて本当に嬉しいです。明日、アメリカと対戦するのが楽しみです。明日は日本やイタリアと戦った時と同じようにプレーして、ベネズエラがどんな国なのかを世界に見せつけなければなりません」と話しました。

決勝は前回大会で準々決勝に敗れたアメリカ。アクーニャJr.選手は「野球はこういう機会を与えてくれる。人生って皮肉なものだね。またアメリカと対戦できて本当に嬉しい。彼らはみんなスーパースターだけど、僕たちも素晴らしいチームだ。自分たちの野球をするつもりだ。明日どうなるか見てみよう」と再戦を心待ちにしました。

最後に明日の決戦へ向けアクーニャJr.選手は「これは私のキャリアの中で一番の出来事だと思います。アトランタ・ブレーブスが大好きですが、祖国を代表できてとても嬉しいです」とコメント。

ガルシア選手も「僕も同じです。何と言っても、祖国を代表することは格別な感覚です。今回が初めての経験でしたが、コーチや他の選手たちから多くのことを学びました。コーチやチームメートから得たことを、メジャーリーグで活かしていきたいと思っています」と話しました。