WÇÕ¡¢¥á¥¥·¥³²ñ¾ì¤ØÊÑ¹¹¤ò¶¨µÄ¡¡¥¤¥é¥óÂåÉ½¤Î°ÂÁ´ÌÌ·üÇ°
¡¡¥¤¥é¥ó¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Î¥á¥Ø¥Ç¥£¡¦¥¿¥¸²ñÄ¹¤Ï16Æü¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÌÃæÊÆ3¥«¹ñÂç²ñ¤Ç¡¢¥¤¥é¥óÂåÉ½¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤òÊÆ¹ñ¤«¤é¥á¥¥·¥³¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÊÆ¤Ê¤É¤«¤é¤Î¹¶·â¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÅÏ¹Ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Î°ÂÁ´ÌÌ¤Î·üÇ°¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡6·î³«Ëë¤ÎWÇÕ¤ÏÊÆ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¶¦ºÅ¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°GÁÈ¤Î3»î¹ç¤òÊÆ¹ñÆâ¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤òWÇÕ¤Ç´¿·Þ¤¹¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÆ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡ÖÈà¤é¤ÎÌ¿¤È°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤ËÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç·Ù¹ð¡£¥¤¥é¥ó¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Î¥¿¥¸²ñÄ¹¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î°ÂÁ´¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡ÖÊÆ¹ñ¤ËÅÏ¹Ò¤·¤Ê¤¤¡×¤Èºß¥á¥¥·¥³¤Î¥¤¥é¥óÂç»È´Û¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ëµ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤ÏºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢³ÕÎ½¤¬¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ç¤âWÇÕ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢Æ°¸þ¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£