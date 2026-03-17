◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 ベネズエラ4-2イタリア(現地16日、アメリカ/マイアミ)

WBC準決勝でベネズエラに敗れたイタリア。セルベーリ監督が、選手たちの健闘を称えました。

6回までは強力ベネズエラ打線をホームランの1点のみ。7回に2番手のマイケル・ロレンゼン投手がつかまりましたが、日本から8得点を奪ったベネズエラから2-4と接戦を演じました。

指揮官は、「誰も彼らが成し遂げたことを予想していませんでした。信じられないほど素晴らしい。彼らはイタリアに革命を起こしました。私は彼らをとても誇りに思っています」とコメント。

7回に打たれたロレンゼン投手については、「彼こそが頼れる投手だった。先発のアーロン・ノラは我々が望んだ通りの4イニングを投げ、ロレンゼンなら8回まで投げられると思っていた。相手はベネズエラだ。メジャーリーグでプレーしている素晴らしい選手たちだ。我々はベネズエラを称賛するしかない」と話しました。

1次ラウンドではアメリカやメキシコを下すなど、4連勝で首位突破。準々決勝では強豪プエルトリコを破り、初のベスト4に進出しました。

セルベーリ監督は「我々はもはやシンデレラではありません。これは重要なことです。次のクラシックに出場する若手選手たちが揃っています。彼らが今日経験したことは、一生の財産となるでしょう。スタジアムのすさまじい歓声、そして私のチームは素晴らしかった。仲間同士で支え合う、最高のチームです」とすがすがしく語りました。