再開発ラッシュの関内駅前。南口にはＢＡＳＥＧＡＴＥ横浜関内が完成した＝１２日、横浜市中区（木田 亜紀彦写す）

国土交通省が１７日発表した神奈川県内１７５８地点の公示地価（１月１日時点）は、住宅地が平均で前年比３・４％上昇した。分譲マンション開発が活発な横浜市西区の主要駅付近がけん引した。商業地は平均７・３％上昇。１９日に開業する旧市庁舎街区を中心に再開発が進む関内駅（同市中区）一帯の上げ幅が際立った。

商業地は比較できる３５９地点のうち、横ばいの７地点を除いて前年を上回った。上昇は１４年連続。上昇率上位１０位のうち、関内駅とみなとみらい線馬車道駅付近の横浜市中区内８地点が食い込んだ。

ＪＲ関内駅南口は１９日にホテルやライブビューイング施設で構成する街区「ＢＡＳＥＧＡＴＥ（ベースゲート）横浜関内」が開業し、北口も再開発ビル２棟が２０３１年に完成する予定。市営地下鉄伊勢佐木長者町駅にかけた大通り公園も改修後の２７年春に開園する。

こうした再開発の進展が地価を押し上げている。中区尾上町１丁目地点は２１・０％上昇し、前年からトップを維持した。

川崎駅（川崎市川崎区）徒歩圏は住宅需要が波及し、上層階を共同住宅として利用できる地点で上昇が続く。鎌倉駅（鎌倉市）や箱根登山鉄道箱根湯本駅（箱根町）付近は、インバウンド（訪日客）の増加で店舗需要が高まっている。

工業地は６・０％上昇し、１３年連続で前年を上回った。高速道路網の整備に期待が高まり、通信販売市場の拡大で物流適地は需要が堅調だった。