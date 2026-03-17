3月15日、仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第10話が放送された。作中で、浜辺美波が耳かきをされるシーンがあり、SNSで注目を集めている。

同作は、戦国時代を舞台に、貧しい農家に生まれた豊臣秀吉が天下統一を成し遂げるまでの歩みを、秀吉の弟・秀長の視点で描いた物語。秀長を仲野が演じ、浜辺は藤吉郎（秀吉）の正妻・寧々（ねね）役で出演している。

「浜辺さんは藤吉郎役を演じる池松壮亮さんとのやりとりが多いですが、今回は、池松さんの膝の上に浜辺さんが頭を乗せ、耳かきされる場面がありました。ドラマのなかとはいえ、人気女優が膝枕で “耳かきされ顔” を披露するのは貴重なため、注目する視聴者も多かったようです」（スポーツ紙記者）

池松が「一緒にいられるときは、一緒にいたいんだて」と笑みを浮かべながら浜辺の耳をくすぐった後、しばし2人で見つめ合う “ラブラブ” なやりとりを見せた。このシーンに関して、Xでは

《浜辺美波のこと耳かきしとるの羨ましい》

《浜辺美波の耳かきをたとえ芝居とは言え出来るなんて》

など、羨む声があがっており、高い反響を見せている。浜辺は、過去にも今回と似たような演技を見せたことがあったという。

「2021年に有村架純さんとともに、JA共済のCMに出演したときのことです。2人は姉妹という設定で会話を繰り広げていましたが、終盤、有村さんが “膝枕” をして、浜辺さんの耳掃除をするシーンがありました。

今回、浜辺さんが『豊臣兄弟！』でも耳かきされる場面があったため、SNSでは『これのオマージュですかね？』と、JA共済のCMを想起する人の声もあがっています」（芸能記者）

浜辺、有村ともに、多くのドラマや映画に出演し、女優として仕事が途切れない。ただ、2人はプライベートでも注目を集めた。

「有村さんは2023年に『NEWSポストセブン』でKing ＆ Prince（以下、キンプリ）の郄橋海人さんと交際していることが報じられ、2025年7月の『文春オンライン』でも、“交際継続” が伝えられました。

さらに、7月には、『女性セブンプラス』が、浜辺さんがキンプリの永瀬廉さんと交際していると報じたのです。ほぼ同じ時期に熱愛を取りざたされた浜辺さんと有村さんは、“キンプリのお相手” として大きな注目を集め、2人がJA共済で共演していたことも、ファンの間で話題になりました」（同）

私生活で、浜辺の “耳かき” をする人物はいるのか──。