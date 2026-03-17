3月17日までに、元AKB48でタレントの板野友美がInstagramを更新。女優の山本舞香とのツーショットを公開し、その近影が話題となっている。

板野は、《MAQUIA》《山本舞香ちゃんと美活について語ってます》とつづり、美容総合メディア『MAQUIA』で山本と共演したことを報告。添えられた写真には、オフホワイトの衣装に身を包み、寄り添って笑顔を見せる2人の姿が写っていた。

「板野さんと山本さんは、プライベートでも家族ぐるみで仲がいい関係です。2025年7月には、34歳の誕生日を迎えた板野さんを、山本さんがお祝いしたプライベートショットがInstagramに投稿されました。さらに2026年1月には、板野さんがストーリーズで、山本さんとのスウェット姿を撮影した写真を投稿。《週2で会ってる人》とコメントものせ、山本さんも引用する形でアップしました。いまでも仲のいい関係性が続いているようです」（芸能プロ関係者）

今回は仕事での共演となった2人。同メディアで、山本が毎月2回連載している「美活」をテーマに届ける「山本舞香のBeauty Script」に板野がゲスト出演した形だ。

そんな2人の笑顔の姿にコメント欄には、

《2人とも爆美女すぎます》

《2人もめっちゃ可愛いすぎる》

と絶賛のコメントが並んだ。さらに、

《舞香ちゃん元気そうで良かったです》

と、山本の体調を気遣う声もあった。前出の芸能プロ関係者は、ここ最近の山本の変化をこう語る。

「山本さんは2026年2月28日、自分のXアカウントを突如、削除したのです。削除直前の投稿には《憶測での発信は控えていただきたい。私も人間なので。ちゃんと傷つきます》とポスト。夫のHiroさんがボーカルを務めるMY FIRST STORYの活動休止に対して、山本さんに心ないコメントが届いたのではないかと、心配が広がっていました」

さらにその後、InstagramでHiroとの2ショット写真を投稿。しかし、コメントはいっさいなく、コメント欄も制限された状態となっていた。

「3月7日には『ピンズバNEWS』で、山本さんが体調不良で10月期の主演予定だったドラマ『死ぬまでバズってろ!!』（毎日放送）を降板していたことが報じられました。健康への心配が寄せられていたなか、今回、見せた笑顔にファンの間で安堵が広がったようです。モデル業などを中心に、マイペースに仕事を続けているようです」（同前）

長く続けられるのなら、それがいちばんだ。