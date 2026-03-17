◆ ワールドシリーズ3連覇目指す初陣に登板へ

ロサンゼルス・ドジャースは現地時間16日、同26日に行われるダイヤモンドバックスとの開幕戦に山本由伸投手（27）が先発登板することを発表した。

この日、現地メディアの取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は「かなり簡単な決断だった」とし、山本の開幕戦登板を明言。「昨季の開幕戦はロードだった。ホームでの開幕戦に先発するのは、彼にとって特別なものとなるだろう」と話した。

昨季の山本は30先発で12勝8敗、ナ・リーグ2位の防御率2.49、173回2/3を投げて201奪三振を記録。オールスターゲーム初選出を果たし、ナショナル・リーグのサイ・ヤング賞投票3位にも入った。ワールドシリーズでは第7戦にシリーズ3勝目を挙げて胴上げ投手となり、見事シリーズMVPに輝いた。

今春はオープン戦で2試合に登板した後、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）参加のため侍ジャパンに合流。1次ラウンドの台湾戦で2回2/3を無安打無失点、準々決勝のベネズエラ戦では4回2失点という投球だった。