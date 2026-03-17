万波と清宮が打線けん引…ソフトバンクは完封リレー

イースタン・リーグ公式戦が17日、3試合行われ、日本ハムは鎌ケ谷スタジアムでオイシックスに5-1で勝利。ソフトバンクはタマスタ筑後で広島に2-0で白星を挙げ、ロッテはロッテ浦和球場で楽天に2-1でサヨナラ勝ちを収めた。

日本ハム先発の浅利太門投手は、5回1失点の好投で試合をつくった。打線は1点を追う5回、清宮幸太郎内野手の2号ソロで同点。6回には万波中正外野手の適時三塁打などで勝ち越しに成功し、試合の主導権を握った。

万波は3安打1打点と存在感を発揮し、清宮も2安打2打点と結果を残した。一方のオイシックスは、先発を攻略しきれず、打線がつながりを欠いた。

ソフトバンクは3回、相手の失策で先制すると、4回には藤野恵音内野手の適時打で追加点を挙げた。序盤から着実に得点を重ね、試合を優位に進めた。

先発の上茶谷大河投手は、5回まで完全投球を続けるなど7回無失点と快投。8回以降は伊藤優輔投手が無失点でつなぎ、完封リレーで試合を締めた。広島は好機を生かせず、得点を奪えなかった。

ロッテは1点を追う9回、安田尚憲内野手の安打を起点に同点に追いついた。延長10回には2死三塁の好機で石垣勝海内野手がサヨナラ適時内野安打を放ち、試合を決めた。

先発の中村亮太投手は5回1失点と粘投。坂本光士郎投手も延長10回を無失点でしのぎ、勝利を呼び込んだ。楽天は古賀康誠投手が5回無失点9奪三振と好投するも、打線が援護できなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）