森香澄、妹顔出しの密着2ショット公開「系統違う可愛さ」「美人姉妹すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】フリーアナウンサーの森香澄が3月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。妹との2ショットを公開し、注目が集まっている。
【写真】30歳フリーアナ「系統違う可愛さ」美人妹と顔寄せ合い密着
森は「なんか久しぶりだったね」とコメントを添え、妹との自撮り2ショットを投稿。妹の顔に優しく手を添えたベージュのカーディガン姿の森と、ピンクのトップスの妹が顔を寄せ合い微笑む様子を披露している。
この投稿には「似てる！」「美人姉妹すぎる」「系統違う可愛さ」「どっちも可愛い」「尊い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳フリーアナ「系統違う可愛さ」美人妹と顔寄せ合い密着
◆森香澄、妹との密着2ショット公開
森は「なんか久しぶりだったね」とコメントを添え、妹との自撮り2ショットを投稿。妹の顔に優しく手を添えたベージュのカーディガン姿の森と、ピンクのトップスの妹が顔を寄せ合い微笑む様子を披露している。
◆森香澄の投稿に反響
この投稿には「似てる！」「美人姉妹すぎる」「系統違う可愛さ」「どっちも可愛い」「尊い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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