BMSGトレーニー“妖精さん”LEON＆KAITO、SKY-HI・現STARGLOWメンバーとの合宿秘話 初の観客前パフォーマンスへ意気込み【モデルプレスインタビュー】

BMSGトレーニー“妖精さん”LEON＆KAITO、SKY-HI・現STARGLOWメンバーとの合宿秘話 初の観客前パフォーマンスへ意気込み【モデルプレスインタビュー】