BMSGトレーニー“妖精さん”LEON＆KAITO、SKY-HI・現STARGLOWメンバーとの合宿秘話 初の観客前パフォーマンスへ意気込み【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/03/17】SKY-HI率いるBMSGのTRAINEE（トレーニー／育成生）による「BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026」が3月18日〜19日、東京・豊洲PITにて開催される。モデルプレスでは、オーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」（通称「ラスピ」）の合宿に帯同したことでも話題となったLEON（レオン／12）、KAITO（カイト／11）にインタビュー。STARGLOW（スターグロウ）メンバーに助けられたという合宿秘話から、現在のトレーニーとしての練習に励む日々に迫る。
【写真】BMSG「ラスピ」ファイナリストら、貴重な練習裏側
「ラスピ」本編では存在が明かされず、他の候補生の後ろに映り込んでいただけだったことから、ファンの間で“妖精さん”と呼ばれ、話題を呼んでいたLEONとKAITO。2人は「ラスピ」2次審査でSKY-HIに才能を見出され「才能を伸ばすきっかけにしてもらえたら」と合宿に帯同した。
合宿では、SKY-HI × SALUの楽曲「Run Ya」に合わせ、小学生ながら振付や構成を自分たちで作り上げるという課題に懸命に取り組み、3日間という短い期間でも完成度の高いパフォーマンスに仕上げた。現在STARGLOWのメンバーとして活躍し、TRAINEEとしての歴も長いRUI（ルイ）・TAIKI（タイキ）・KANON（カノン）が教育係として2人を支え、仲を深める姿も印象的だった。
― 「ラスピ」の合宿では、今STARGLOWとして活躍する5人をはじめ、たくさんの参加者の皆さんに刺激を受けたと思います。特に印象に残っている方や「ここをこういう風に教えてもらって嬉しかった」「悩んでいた時に助けられた」といったエピソードがあれば教えてください。
LEON：「自分のダンスや歌が、これで本当にいいのかな？」と不安になったとき、TAIKI（タイキ）くんが「めちゃめちゃかっこよかったよ」と言ってくれて、自信が持てました。そして、寂しくて泣いていた時に、スタッフさん達や、RUI（ルイ）くんやKANON（カノン）くんたちに慰めていただき助けられました。その他にも、社長（SKY-HI）に直接ラップを教えてもらえた時は、とても嬉しかったし勉強になりました。
KAITO：自分が中間発表の時に初めてしたラップが全然できなくて、泣いてしまい焦りを感じて落ち込んでしまった時に、合宿メンバーの皆さんが慰めてくれました。特に、同じ部屋だったKANONくんとKAN（カン）くんが「大丈夫だよ〜」「めっちゃ良かったよ〜次があるから大丈夫だよ〜」とずっと慰めてくれて嬉しかったし、頑張れました。それから、社長が付きっきりでラップを教えてくれたのも嬉しかったし、音楽の楽しみ方、向き合い方を学べてとても勉強になりました。
― 合宿後トレーニーとして所属されましたが、これまでどんな練習をしてきましたか？
KAITO：ダンスレッスンやオンラインでボイストレーニングを受けてます。課題曲を発表して、社長やスタッフさんに見ていただいたりするのですが、その課題発表の時にLEONと2人で振り付けや構成を考えて、2人で作り上げる練習をしています。2人で話し合うと毎回刺激になるし、とても勉強になります。
LEON：トレーニーとして所属してからは、オンラインボイストレーニングで教えてもらったことを復習して、次のレッスン前に予習をしています。ダンスレッスンもいろいろなスタジオへ行き、いろいろな先生のレッスンを受けています。
他のトレーニーの方とレッスンを受けた時は、緊張と不安はありましたが、すごく楽しかったです。自分よりも上手な方のダンスを見ていたので、自分もその中に入って踊れたのが嬉しかったです。特にKANTA（カンタ）くんのダンスが、かっこいいと思いました。
― 今回初めてのショーケース出演となります。観客の皆さんの前でのパフォーマンスも初めてとなりますがいかがですか？お2人がどんな姿を皆さんに見せたいか、ぜひ意気込みを聞かせてください。
LEON：緊張しています。でも自分は、歌っている時に一番入り込めて、本番に強いと思っているので、本番は楽しんでぶちかまします。そして、4月から中学生になるので、小学生最後の姿を見せつけたいです。
KAITO：前回までのトレーニーショーケースは映像を観る側で、まさか自分が出していただけるなんて思ってもいなかったので、とても嬉しかったです。初めてお客さんの前でパフォーマンスするのは緊張しますが、とても気合が入っているしワクワクしてます！！合宿の時よりパワーアップした姿を見せることができるように頑張ります！！！あとステージでたくさん楽しみたいです！！
― 最後に、トレーニーとして所属して夢への1歩を歩み始めているお2人に「夢を叶えるために大切にしていること、今努力していること」をお伺いしたいです。
LEON：絶対に叶えたい夢のために、課題から逃げず、自分に勝ち、何でも挑戦してみることです。
KAITO：夢は1人では叶えられないと実感しました。努力はもちろん必要だけど、それ以上に周りへの感謝や、支えてくれる人を大切にする気持ちが夢を現実に近づけてくれるんだなと思いました。
― ありがとうございました！
2023年の初開催以来3度目の開催となる「BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026」は当初19日の1日開催だったが、反響を受け18日にも追加公演が行われる。本ショーケースには『THE LAST PIECE』参加者や、今後BMSGからデビューを控えるメンバーを含むBMSG TRAINEE総勢18人が出演する。また、今回は今年春に高校を卒業するREN（レン）、YUTA（ユウタ）、RAIKI（ライキ）、TAICHI（タイチ）、ISANA（イサナ）のお祝いも兼ねたイベントとなる。（modelpress編集部）
生年月日：2013年6月26日
生年月日：2014年7月8日
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◆LEON＆KAITO「ラスピ」で“妖精さん”として話題に
「ラスピ」本編では存在が明かされず、他の候補生の後ろに映り込んでいただけだったことから、ファンの間で“妖精さん”と呼ばれ、話題を呼んでいたLEONとKAITO。2人は「ラスピ」2次審査でSKY-HIに才能を見出され「才能を伸ばすきっかけにしてもらえたら」と合宿に帯同した。
合宿では、SKY-HI × SALUの楽曲「Run Ya」に合わせ、小学生ながら振付や構成を自分たちで作り上げるという課題に懸命に取り組み、3日間という短い期間でも完成度の高いパフォーマンスに仕上げた。現在STARGLOWのメンバーとして活躍し、TRAINEEとしての歴も長いRUI（ルイ）・TAIKI（タイキ）・KANON（カノン）が教育係として2人を支え、仲を深める姿も印象的だった。
◆LEON＆KAITO「ラスピ」STARGLOWメンバーらに「慰めていただき」
― 「ラスピ」の合宿では、今STARGLOWとして活躍する5人をはじめ、たくさんの参加者の皆さんに刺激を受けたと思います。特に印象に残っている方や「ここをこういう風に教えてもらって嬉しかった」「悩んでいた時に助けられた」といったエピソードがあれば教えてください。
LEON：「自分のダンスや歌が、これで本当にいいのかな？」と不安になったとき、TAIKI（タイキ）くんが「めちゃめちゃかっこよかったよ」と言ってくれて、自信が持てました。そして、寂しくて泣いていた時に、スタッフさん達や、RUI（ルイ）くんやKANON（カノン）くんたちに慰めていただき助けられました。その他にも、社長（SKY-HI）に直接ラップを教えてもらえた時は、とても嬉しかったし勉強になりました。
KAITO：自分が中間発表の時に初めてしたラップが全然できなくて、泣いてしまい焦りを感じて落ち込んでしまった時に、合宿メンバーの皆さんが慰めてくれました。特に、同じ部屋だったKANONくんとKAN（カン）くんが「大丈夫だよ〜」「めっちゃ良かったよ〜次があるから大丈夫だよ〜」とずっと慰めてくれて嬉しかったし、頑張れました。それから、社長が付きっきりでラップを教えてくれたのも嬉しかったし、音楽の楽しみ方、向き合い方を学べてとても勉強になりました。
― 合宿後トレーニーとして所属されましたが、これまでどんな練習をしてきましたか？
KAITO：ダンスレッスンやオンラインでボイストレーニングを受けてます。課題曲を発表して、社長やスタッフさんに見ていただいたりするのですが、その課題発表の時にLEONと2人で振り付けや構成を考えて、2人で作り上げる練習をしています。2人で話し合うと毎回刺激になるし、とても勉強になります。
LEON：トレーニーとして所属してからは、オンラインボイストレーニングで教えてもらったことを復習して、次のレッスン前に予習をしています。ダンスレッスンもいろいろなスタジオへ行き、いろいろな先生のレッスンを受けています。
他のトレーニーの方とレッスンを受けた時は、緊張と不安はありましたが、すごく楽しかったです。自分よりも上手な方のダンスを見ていたので、自分もその中に入って踊れたのが嬉しかったです。特にKANTA（カンタ）くんのダンスが、かっこいいと思いました。
◆LEON＆KAITO、初のショーケースに緊張
― 今回初めてのショーケース出演となります。観客の皆さんの前でのパフォーマンスも初めてとなりますがいかがですか？お2人がどんな姿を皆さんに見せたいか、ぜひ意気込みを聞かせてください。
LEON：緊張しています。でも自分は、歌っている時に一番入り込めて、本番に強いと思っているので、本番は楽しんでぶちかまします。そして、4月から中学生になるので、小学生最後の姿を見せつけたいです。
KAITO：前回までのトレーニーショーケースは映像を観る側で、まさか自分が出していただけるなんて思ってもいなかったので、とても嬉しかったです。初めてお客さんの前でパフォーマンスするのは緊張しますが、とても気合が入っているしワクワクしてます！！合宿の時よりパワーアップした姿を見せることができるように頑張ります！！！あとステージでたくさん楽しみたいです！！
◆LEON＆KAITOが思う「夢を叶えるために大切にしていること」
― 最後に、トレーニーとして所属して夢への1歩を歩み始めているお2人に「夢を叶えるために大切にしていること、今努力していること」をお伺いしたいです。
LEON：絶対に叶えたい夢のために、課題から逃げず、自分に勝ち、何でも挑戦してみることです。
KAITO：夢は1人では叶えられないと実感しました。努力はもちろん必要だけど、それ以上に周りへの感謝や、支えてくれる人を大切にする気持ちが夢を現実に近づけてくれるんだなと思いました。
― ありがとうございました！
◆「BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026」
2023年の初開催以来3度目の開催となる「BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026」は当初19日の1日開催だったが、反響を受け18日にも追加公演が行われる。本ショーケースには『THE LAST PIECE』参加者や、今後BMSGからデビューを控えるメンバーを含むBMSG TRAINEE総勢18人が出演する。また、今回は今年春に高校を卒業するREN（レン）、YUTA（ユウタ）、RAIKI（ライキ）、TAICHI（タイチ）、ISANA（イサナ）のお祝いも兼ねたイベントとなる。（modelpress編集部）
◆LEON（レオン）プロフィール
生年月日：2013年6月26日
◆KAITO（カイト）プロフィール
生年月日：2014年7月8日
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