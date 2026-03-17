超特急タクヤ＆ONE N’ ONLY・NAOYA“草川兄弟”、互いの楽曲コラボダンスに反響続出「目元そっくり」「空気感尊すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/17】超特急（ちょうとっきゅう）のタクヤ（草川拓弥）とONE N’ ONLY（ワンエンオンリー）のNAOYA（草川直弥）が16日、それぞれのグループの公式TikTokを更新。実の兄弟である2人のコラボレーション動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】超特急が涙
14日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」に出演した2人。超特急の投稿では「NAOYAとタクヤ、どっちにする？」のコメントを添え、超特急の楽曲「C’est la vie」を用いたコラボレーションダンスを披露。「Bonjour ma chérie（こんにちは、愛しい人）ねぇ、どっちにする？」という歌詞を口ずさみ、2人で可愛らしく踊る姿が収められている。
一方、ONE N’ ONLYの投稿では「超特急のタクヤさんと兄弟でTOKIMEKI」と題し、ONE N’ ONLYの楽曲「TOKIMEKI」を用いたコラボレーション動画を公開。全力でダンスをするNAOYAに対し、タクヤは序盤から踊らずに、楽しそうに踊る弟を優しく見守り微笑み。ハートを作る振り付けのみを完璧にこなし、最後まで拍手で徹する兄に、NAOYAが思わず肩を叩いてツッコミを入れるといった、仲睦まじいやり取りが収められている。
また、NAOYAは自身のInstagramにて「D.U.N.K.ありがとう！！！SWAG（ファン名称）の声めちゃめちゃ聞こえたよ。また呼んでもらえるように頑張ろ」とファンへ感謝を伝え、「タクと撮ったよ！ヘッドライナーかっこよかった」と、イベントでトリを務めた超特急のパフォーマンスを称賛するコメントと共に、タクヤとの2ショットを公開。兄弟仲良く並んだ自撮り写真を披露した。
2人の投稿に、ファンからは「草川兄弟素敵」「空気感尊すぎる」「一生見ていられる」「楽しそうに踊る弟とそれを見てニヤニヤしてる兄、良すぎる」「目元そっくり」「イケメン兄弟」「踊らず見守るタクヤくん、最高にお兄ちゃんらしくて好き」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】超特急が涙
◆タクヤ＆NAOYA、互いの楽曲でコラボダンス
14日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026」に出演した2人。超特急の投稿では「NAOYAとタクヤ、どっちにする？」のコメントを添え、超特急の楽曲「C’est la vie」を用いたコラボレーションダンスを披露。「Bonjour ma chérie（こんにちは、愛しい人）ねぇ、どっちにする？」という歌詞を口ずさみ、2人で可愛らしく踊る姿が収められている。
また、NAOYAは自身のInstagramにて「D.U.N.K.ありがとう！！！SWAG（ファン名称）の声めちゃめちゃ聞こえたよ。また呼んでもらえるように頑張ろ」とファンへ感謝を伝え、「タクと撮ったよ！ヘッドライナーかっこよかった」と、イベントでトリを務めた超特急のパフォーマンスを称賛するコメントと共に、タクヤとの2ショットを公開。兄弟仲良く並んだ自撮り写真を披露した。
◆タクヤ＆NAOYAのコラボ動画に反響
2人の投稿に、ファンからは「草川兄弟素敵」「空気感尊すぎる」「一生見ていられる」「楽しそうに踊る弟とそれを見てニヤニヤしてる兄、良すぎる」「目元そっくり」「イケメン兄弟」「踊らず見守るタクヤくん、最高にお兄ちゃんらしくて好き」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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