丸山桂里奈、麒麟・川島明からのホワイトデーお返し公開「センスの塊」「粋すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/17】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が3月17日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。お笑いコンビ・麒麟の川島明からのホワイトデーの贈り物を公開し、注目を集めている。
【写真】42歳元なでしこ「センスの塊」川島明からの粋なホワイトデーお返し
丸山は「川島さんからホワイトデー おいしそうすぎ いつもありがとうございます」とコメントを添え、色とりどりのお菓子が詰められたギフトボックスの写真を投稿。彩りの良いクッキーや焼き菓子などが美しく並べられた豪華な詰め合わせで、ゾウやヒツジなどの置物に囲まれて撮られた可愛らしいショットを披露している。
この投稿には「おしゃれなクッキー缶なんて粋すぎるお返し」「美味しそう」「素敵な関係」「センスの塊」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】42歳元なでしこ「センスの塊」川島明からの粋なホワイトデーお返し
◆丸山桂里奈、川島明からのホワイトデー披露
丸山は「川島さんからホワイトデー おいしそうすぎ いつもありがとうございます」とコメントを添え、色とりどりのお菓子が詰められたギフトボックスの写真を投稿。彩りの良いクッキーや焼き菓子などが美しく並べられた豪華な詰め合わせで、ゾウやヒツジなどの置物に囲まれて撮られた可愛らしいショットを披露している。
◆丸山桂里奈の投稿に反響
この投稿には「おしゃれなクッキー缶なんて粋すぎるお返し」「美味しそう」「素敵な関係」「センスの塊」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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