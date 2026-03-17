【niko and ...】春夏にたくさん着回したい！ ふわっと可愛い♡「最旬ワンピース」

コーデに迷ったとき頼りになるのが、ガバッと着るだけでサマ見えが狙えるワンピース。コスパ重視の大人女性がこれから買うなら、夏まで着まわせるアイテムが正解かも。そこでおすすめしたいのが、【niko and ...（ニコアンド）】の「最旬ワンピース」。ふわっとした軽やかな素材でロングシーズン着られそうなので、ぜひ春夏のワードローブに迎えて。

着心地◎ 軽やかなコットン素材のワンピース

【niko and ...】「omeguレースふわキャミワンピース」\8,500（税込）

ふわっと軽やかに揺れるコットン素材のワンピース。ほんのり透け感のある裾レースが、シーズンムードを盛り上げてくれます。キャミワンピなのでインナーを変えて幅広い着こなしを楽しむことができ、夏まで活躍しそう。たっぷりボリュームのあるティアードデザインで、体のラインを拾いにくいのも嬉しいポイント。後ろゴムで伸縮性があるため、リラクシーに着られそうです。

ロンTと合わせてカジュアルダウン

こちらは色違いのオフホワイト。清潔感のある色味で、パッと明るい雰囲気のコーデに仕上げてくれそうです。甘めのレースワンピをカジュアルに取り入れるなら、ラフなロンTとのスタイリングがおすすめ。アクセントとしてパンツをレイヤードすると、こなれ感のある着こなしに。スポーティーなキャップとナイロンバッグを投入するのも、今っぽく垢抜けるポイント。

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writer：Emika.M