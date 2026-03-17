ヴィッセル神戸U-18、青森山田、東福岡ら出場　兵庫でユース年代のカップ戦　19日から

サッカーのユース年代の強豪チームが兵庫に一堂に会する大会、「兵庫プレミアワコーレカップU-18サッカー大会2026」が、3月19日から22日まで、神戸市と三木市の計4つの会場で行われる。

出場するのは、2025年の「高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ 2025 WEST」で8年ぶり3度目の優勝を果たしたヴィッセル神戸U-18をはじめ、地元の滝川第二高校や、強豪校として知られる青森山田高校、東福岡高校、帝京長岡高校（新潟）、東山高校（京都）の計6チーム。

大会は6チームを2グループに分けて1次リーグを実施し、その後、同じ順位同士で順位決定戦を行う。



試合は三木総合防災公園陸上競技場（三木市）をはじめ、いぶきの森球技場、滝川第二高校グラウンド、フレスカ神戸グラウンド（以上、神戸市西区）で行われる。決勝は22日正午から、滝川第二高校グラウンドで予定されている。



なお、同大会は、協賛企業である和田興産（神戸市）のブランド名がついた名称となっている。

◆試合日程

3月19日（木）

【A】10:00 青森山田 vs 東福岡（滝川第二高校G）

【B】14:00 東山 vs 滝川第二（滝川第二高校G）

3月20日（金）

【A】11:00 東福岡 vs ヴィッセル神戸U-18（滝川第二高校G）

【B】11:00 帝京長岡 vs 東山（三木防災運動公園メインG）

3月21日（土）

【A】10:00 青森山田 vs ヴィッセル神戸U-18（いぶきの森G）

【B】10:00 帝京長岡 vs 滝川第二（滝川第二高校G）

3月22日（日）

10:00 5位決定戦（フレスカ神戸G）

10:00 3位決定戦（滝川第二高校G）

12:00 決勝戦（滝川第二高校G）

※タイトル、本文の一部を修正しております。（2026年3月17日、17時23分）