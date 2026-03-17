脳にガツンとくる豚と魚介の濃厚スープがもっちり太麺に絡んで食べ応え抜群な「スーパーカップ超大盛り 魚介豚骨醤油ラーメン」食べてみた

脳にガツンとくる豚と魚介の濃厚スープがもっちり太麺に絡んで食べ応え抜群な「スーパーカップ超大盛り 魚介豚骨醤油ラーメン」食べてみた