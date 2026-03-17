◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル）＝３月１７日、美浦トレセン

ハッピーエンジェル（牝３歳、美浦・武市康男厩舎、父ジョーカプチーノ）は、今回と同じ７ハロンで昨年のダリア賞をＶ。前走のクロッカスＳでも２着と高い適性を見せる距離で重賞初制覇をもくろむ。

前走は遅い流れを好位のインできっちりと折り合い、最後の直線では長く脚を使い連対確保と上々の内容。武市調教師は「内枠で行く馬がいてうまくためがつくれた。追い出しを我慢して、次につながる競馬がしたいと思っていて最後まで脚が使えていた。やりたいレースができたし先につながる競馬でした」と収穫は大きかった様子だ。

３週間前に美浦に帰厩し、順調に乗り込みが進む。「オンとオフがはっきりしていて扱いやすい。カイバも食べているしやりたいことがやれている」とトレーナー。父のジョーカプチーノは６ハロンだった０９年にこのレースを制し、ＮＨＫマイルＣでのＧ１制覇へとつなげた。「いい縁ですよね」（武市師）。同じ芦毛のＤＮＡを継ぐ娘も続く。